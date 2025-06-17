曾任新加坡首任總理家廚！星馬名廚堅尼地城新餐廳：自家配方濃郁鮮味喇沙摻摻、南洋法式焗泥蟹，回味經典星馬家鄉菜！

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聽到VOON這個名字有份親切感，因為我在大馬有位親人就叫阿Voon。提起VOON，更有一班愛吃的人，想起馬來西亞檳城出生，新加坡成長的名廚溫有成（Edward Voon）。他有不少擁躉，從九龍灣的Le Pan追隨他到灣仔的Auor。Chef Edward於堅尼地城開設的全新餐廳VOON by Edward Voon在今月開幕，不例外，已有不少粉絲捧場。喜愛星馬菜的我，當然也要來支持。新餐廳新餐單，比起昔日親民外，更感受到Edward更能隨心所欲發揮自己，為最愛的家鄉菜式注入個人風味個性。

Chef Edward曾是新加坡首任總理李光耀的家廚，曾於 2008 年及 2010 年分別獲世界美食高峰會（World Gourmet Summit）頒發「年度新晉主廚」及「年度主廚」榮譽。來港後於九龍灣法國餐廳Le Pan擔任創意主廚，不少名人明星都是其席上客。當時，他已將亞州風味融合至法國烹調當中。2022年中，他掌廚灣仔的Auor。這個月，由Chef Edward開設、並以其姓氏命名的VOON by Edward Voon誕生，真要謝謝Chef選擇將自己家鄉美食、創意和廚藝繼續帶來香港！

VOON位於堅尼地城的網紅街，街上都是前來打卡的遊客，而餐廳之中卻有份難得的溫馨。從門外看，餐廳像間咖啡廳。推門而入，先踏入零售概念項目VOON Retail，當中產品開發以「由廚房延伸至櫥窗」為理念，從溫主廚的經典菜式汲取靈感，並推出具合作性、時令元素及鹹甜交匯的特色產品，如鹹味曲奇。

而餐廳設計簡約，以自然木調、柔和燈光及中性色系為主，配搭舒適卡座，氣氛輕鬆寫意。沒有Fine dining的拘謹，可以和朋友隨心聊天。至於料理，Chef Edward堅持其「三地一心」的料理哲學，植根於個人背景與文化記憶，結合新加坡奔放多元的風味、香港細膩精緻的粵菜工藝，以及法國講究精準的技巧基礎，將三地料理的鮮明個性匯聚於每道作品之中，兼具創作張力與親和力。

餐廳當中的料理，絕對延續了Chef Edward多年來精湛的廚藝，而定價親民。午市兩道菜套餐每人$188、三道菜套餐每人$228；晚市除可單點外，四道菜套餐每人$580、六道菜套餐每人$980，真的十分吸引。

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