尖沙咀年輕主廚掌舵新派私密餐廳！ 36小時真空慢煮牛小扒、華麗細膩版酸菜魚，以當代西式烹調傳統家常中菜！

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香港近年的年輕大廚真的出色，不斷為香港飲食界爭氣。數月前，又有一間由廚壇新星掌舵的餐廳開幕。這間創新意念餐廳叫PATH，名字改得不錯，帶出開拓人生獨有道路的理念，也為本地餐飲開創更多路向，前方，是一場美食冒險。PATH主廚為莫均朗（Tony Mok），看來他怕悶又愛玩，主意多多。餐廳開業未夠半年，他便邀來廣州Chōwa主廚Louis Tam，一起來個兩晚限定四手聯乘晚宴。上星期，首嘗Tony手藝，更見識他在烹調上的創新度和包容性。

PATH門口十分低調，推門而入，別有洞天。前台經理Sean Clark用熱情笑容歡迎客人，即使第一次來訪，感受也十分親切。餐廳只得8個吧枱座位，感覺親密而輕鬆，深綠色牆身像是由翡翠舖砌而成，綠色亦同時象徵更新和成長，加上灰色吧枱和椅子，充滿和諧大地氣息，表達Tony對可持續發展的願意。另外還有個小露台，增加開揚感。

在開放式廚房內，有掌舵餐廳的大廚Tony。自小受擔任粵菜廚師的父親影響，培養了他對烹飪的熱情。Tony從香港米芝蓮二星餐廳Amber的助理廚師起步，後於一星餐廳Mono及二星餐廳Écriture磨練技藝，並在新加坡三星餐廳Zén突破自我。在其主理的餐廳PATH，Tony將西式烹調技巧與現代中菜融合，他以其廣東家鄉根源作靈感，以當代手法重塑經典菜式，呈現跨越文化界限的餐飲體驗。他巧妙結合風味與傳統，透過每道精緻菜餚訴說個人故事，為食客帶來深刻而難忘的味覺旅程。

PATH的時令嘗味餐單每位$1,380，當中有泡芙 · 黃金蝦 · 康提芝士（Choux）：輕盈的泡芙內藏鹹蛋蝦仁與康提芝士，帶來酥脆口感與鹹香風味的愉悅融合。另外，金華鯖 · 車厘子 · 大根（Saba）：經過鹽漬與風乾的金華鯖，搭配酸甜如利賓納的車厘子醬汁，佐以清爽的大根沙律，層次豐富。

馬友 · 陳村粉 · 發酵辣椒甘筍（Threadfin）：Tony採用馬友，已經有份港式家常感覺，加上以自家製陳村粉為基底，搭配乳酸發酵的甘筍、辣椒與香茅製成的忌廉醬，帶來鮮美清新的風味。燴牛小扒 · 淮山 · 豉椒汁（Braised Beef Short Rib）：牛小扒經24小時香料醃製與36小時真空慢煮，入口濃郁嫩滑，配以焦糖洋蔥、三款甜椒與豆豉調製的獨特牛肉汁，為傳統廣東菜式增添驚喜。

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