《最紅大廚》八強銅鑼灣古法粵菜飯店！手工蟹肉蛋白琵琶燕、經典雞子戈渣、燒雲腿伴雪花雞片，復刻昔日豪門口味

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每次經過銅鑼灣駱克道，總會注意到一間門面神秘兮兮的餐廳。深木色外牆，門外站著西裝筆挺的員工，讓人難以窺探內裡究竟。雖然招牌清楚寫著「厚德飯店」，但朋友間對餐廳內部總有諸多猜測。或許是港產黑幫電影看多了，總覺得裡頭帶著幾分江湖氣息。上週，我終於與朋友相約，決心揭開這層神秘面紗。推門而入，餐廳內散發著沉穩低調的貴氣，與我腦海中的想像大相逕庭。廚房與樓面團隊皆出身名門，神秘面紗背後，藏不住的是令人敬佩的氣勢。

厚德飯店於2023年開業，佔地逾3,000平方呎，厚德飯店可容納120位賓客；天然木系裝潢配以柔和燈光，設計高雅簡約而不失現代感；闊落的空間、環型梳化座位，加上大小當代 藝術畫作，為客人提供舒適愜意的用餐氛圍；店中高懸一幅題為「厚德載物」 之書法墨寶，筆劃之間盡顯沉穩大氣，更巧妙呼應店家寬厚包容的經營哲學。店中設4個廂房，裝飾骨子雅緻，以及間隔靈活的用餐區，滿足各式私人宴會或團體派對要求。

這家2023年開業的餐廳，佔地超過3,000平方呎，空間寬敞，能容納120位賓客。一室天然木系裝潢搭配柔和燈光，瞬間令人感受到一股高雅又現代的氛圍，環形沙發座位和牆上的當代藝術畫作，營造出超舒適的用餐環境。抬頭一看，店中央天子高懸的「厚德載物」書法墨寶，筆畫蒼勁有力，彷彿把餐廳沉穩大氣的氣質展現得淋漓盡致，也呼應了店名那種寬厚包容的格調。餐廳裡還有4間裝潢雅緻的廂房，私密又精緻，間隔還能靈活調整，不怕與友人細聲講大聲笑。

厚德飯店最近在被譽為港版《黑白大廚》的廚藝比賽節目《最紅大廚》中脫穎而出，成功入選八強，其背後的團隊可謂來頭不小。餐廳的餐飲理念由李穎欣（Vivienne）精心策劃，她是「飲食業二代」，父親二十多年前經營一家高級私人會所，專營高端筵席，深受明星名人讚賞。會所結業後，父親一直夢想開設一間備受推崇的餐廳，將其精湛的粵菜手藝分享給更多人。Vivienne自小受父親薰陶，熱愛美食且深諳粵菜之道。為了實現父親的夢想，她毅然放下原有事業，與父親攜手創辦厚德飯店，並邀請合作近二十年的劉家榮師傅擔任行政總廚，共同將父女倆對美食的品味與理念帶給大眾。

至於餐廳命名為厚德，亦源自Vivienne對香港飲食業現況的獨到見解：「當前香港飲食業正值低潮，作為業界一份子，我們應精益求精，打造獨特風格，促進廚師與食客、同業之間的交流與包容，共同提升水準，而非陷入無謂的比較或惡性競爭。餐廳命名『厚德』，正是取自『厚德載物』的寬宏包容之意，盼望以美食凝聚人心。」

行政總廚劉家榮劉家榮師傅縱橫飲食業37載，堪稱粵菜界的傳奇人物。他曾在福臨門效力17年，師承德高望重的羅安大師，盡得其真傳。多年來，劉師傅遊走於各大高級私人會所，憑藉廣闊人脈與獨到眼光，嚴選頂級食材，奠定了紮實的根基。他的廚藝精湛無比，尤其擅長炮製鮑參翅肚等珍饈百味，對於古法手工菜更是一絕，連小菜亦講究精雕細琢，令人驚嘆。識食之士無不為他的手藝傾倒，追隨多年。

劉師傅拿手名菜可多了，如仙鶴神針、金華玉樹雞和白雪藏龍等。他笑言：「要把粵菜傳承下去，談何容易！無論影響力大小，唯有靠堅持與熱情，從自身做起。」他既深植傳統，又難得與時俱進，總是虛心聆聽食客意見，擇善而從，卻又堅守原則。這份對粵菜的執著與開放態度，與Vivienne的理念不謀而合。

餐牌上每道菜也是經典，要滿足三心兩意全都想試的慾望，推介厚德經典尋味菜單，每位$1,250加一，4位起。兩道頭盤可謂先聲奪人。雞子戈渣幾近失傳，是道工序繁複的傳統粵式點心。雞子戈渣，這道傳統粵式點心看似簡單，卻是功夫菜的代表。小小一块，外皮香脆，內裡細滑，高湯的鮮香混雜雞子的淡淡甘甜，令人一試難忘。香港已故美食家江獻珠女士，曾在著作中追溯戈渣淵源，推測它源自外省甜點「鍋炸」。清朝宮廷厲家菜中也有道「餎餷」（音：戈渣），本是北京街頭小吃，以豌豆蓉冷凍切片後炸香。江孔殷太史在京城品嘗後，巧妙融入廣東風味，將甜食改為鹹香，創出宴客名菜「太史戈渣」，流傳至今。

劉師傅遵循古法，重現這道經典。先以高湯、雞蛋、生粉混和，加入蒸熟壓蓉的雞子，慢煮成漿。火候是關鍵：過猛易焦，過弱則漿不稠，還需不停攪拌至濃滑，考驗耐心與技巧。煮好的雞子漿冷凍凝固，切塊後裹上粉漿油炸。生粉用量得拿捏精準，多了質感偏硬，少了難成形；油溫與炸製時間更靠師傅經驗。成品外脆內滑，一咬下去，鮮甜滋味在舌尖綻放，背後是劉師傅數十年功力的結晶。

另一款頭盤為富貴鮑魚酥，外型精巧，連仿鮑魚裙邊的細節位也不馬虎。酥化輕盈的酥皮內，藏著以濃郁鮑汁慢燴的南非鮑魚，入口彈牙，鮮香四溢。那股甘甜的滋味在舌尖上輕輕綻放，久久縈繞於口腔。

接下來的蟹肉蛋白琵琶燕，席上無不盛讚。在傳統粵菜裡，「蟹肉蛋白琵琶燕」是一道講究食材和手藝的經典菜。劉師傅以印尼頂級燕窩搭配鮮美的紅花蟹肉，打造這道經典名菜，每份慷慨地用上足一兩燕窩，分量十足，誠意滿滿！他將燕窩與蟹肉細心拌入蛋白，塑形後蒸熟，再以慢火輕煎至表面金黃，散發誘人香氣。最後，淋上以火腿、老雞等慢熬數小時的上湯芡汁，濃而不膩，堪稱「手工的極致」。

成品形如琵琶，線條優雅，隱隱透出蛋白與蟹肉交織的清香。入口時，細嫩的口感與彈牙的燕窩相得益彰，蟹肉的鮮甜精華滲透其中，薄薄的芡汁恰到好處，將味道昇華得淡雅而和諧。這道菜宛如粵菜中的「名門閨秀」，雍容華貴卻不張揚，散發著低調的奢華。劉師傅對食材比例與火候的精準掌控，無不展現他數十年的功力。

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