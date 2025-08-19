中環天婦羅名店Omakase！日籍名廚操刀廚師發辦：溫潤清甜番茄芝士天婦羅、高難度挑戰蟹肉北海道海膽

加入最愛專欄 收藏文章

《鬼滅之刃無限城篇》真的精彩，看得時而熱血沸騰，時而熱淚盈眶。散場後，還想吃一頓日本料理。當然，只是找個籍口提提《鬼滅》！但最近，真的有理由重臨中環四季菊。當年，百年天婦羅老店稻菊過江進駐尖沙咀帝苑酒店時，可是城中話題熱店。後來中環IFC四季菊開幕，傳承經典技藝的師傅，加上落地玻璃窗無敵維多利亞港景色，天婦羅也注入浪漫與奢華的氣派。不過，對上一次到訪也以年計，至於我所說的引誘，便是餐廳推出天婦羅廚師發辦優惠，原價$1,290的套餐，現在只需$980，等如打了75折，而且適用於午市和晚市，實在誘人！

優惠餐單同樣由日籍總廚野田昌宏操刀，更開心，是可安排坐在天婦羅吧枱前，觀賞師傅行雲流水的炸製技藝。選擇最當季最新鮮的食材，不時不食，真正廚師發辦。下月與今天的食材選料未必相同，但不變而穩定的，正是駐場師傅的功夫。長筷輕點，油花發出清脆的聲音，炸出披上性感黃金「薄紗」的天婦羅料理，視覺高貴優雅，口味也自然細膩。

前菜四小碟擺盤精美，看見已令人開胃，款堤充滿新鮮感。水雲酸香清雅，配上蟹肉加添海水鮮味。另外還有凍食天婦羅炸魚、三文魚壽司，以及魚子醬配玉子豆腐。每款配搭也經過心思，帶出食材天然鮮味，以最原始的方式打開味蕾。

不轉彎抹角，前菜之後直接進入重頭戲——天婦羅。先上枱有番茄芝士，番茄多汁，沒想過有師傅願意挑戰製成天婦羅。這道菜以水果番茄的清甜酸香碰撞水牛芝士的濃郁醇厚，靈感應是來自意大利的水牛芝士番茄沙律。炸漿輕薄如羽，入口時芝士溫潤融化，與番茄的微酸形成完美平衡。

由第一日認識稻菊開始，便認定車海老天婦羅是餐廳無可代替的招牌餐式。四季菊選用本地花竹蝦，肉質厚實、彈牙鮮甜。薄脆外衣包裹蝦肉，僅以海鹽調味，咬下瞬間，鮮汁四溢。而蝦頭更被炸得鬆化，只有油溫和時間控制得爐火純青，方能做出如此效果。

來自日本的牙帶魚裹上薄如蟬翼的炸漿，火候拿捏恰到好處。切開時，雪白魚肉嫩滑勝過清蒸，若非穿上了天婦羅的外衣，筷子難以夾持。入口散發濃郁魚香，精彩！

師傅真愛向高難度挑戰，紫菜輕裹新鮮蟹肉與北海道海膽，滑入油鍋瞬間鎖住海洋精華。蟹肉的鮮甜與海膽的甘腴交融，每一口就像吸收了大海精華，就像全集中海之呼吸，大滿足！

櫻葉魷魚明太子將櫻葉的清香與明太子的微辣巧妙結合，魷魚軟中帶脆，口感層次豐富。明太子點到即止，辛辣卻不搶風頭，與魷魚一唱一和，提升新鮮爽活的海洋氣息。

夏日水果粟米看似平凡，經炸製後甜味被逼至極致，表層酥脆，內裏多汁，比生吃更添香口。而且清澈純正的甜美，為整個餐單營造出高低起伏而多變的口味層次。

這道主食以樸實取勝，櫻花蝦的鹹香與烏魚子的濃郁交織，戳破蛋黃後，濃稠漿液裹住每粒米飯，簡單卻勾魂，讓人忍不住一口接一口。

甜點以焦糖蕃薯的香甜與雪糕的清涼收尾，再搭配一碗溫暖味噌湯，中和油炸的濃膩，為整餐畫上清新句點。此刻，只想天空不要再下雨。

四季菊

地址：中環金融街8號國際金融中心商場4樓4001-07號舖

電話：2805 0600

營業時間：星期一至日 11:30am-3pm、6pm-10:30pm







