人氣瑞士菜名店進駐中環！章魚配煙燻芝士、燴牛膝配番紅花燉飯，還有不能錯過的每日新鮮手做意粉！

大坑即使不復高峰期的熱鬧，可是現在每次經過大坑，發覺外牆以瑞士國族紅白色為主的Nocino，仍然充滿人氣。最近，Nocino開設第四間分店，終於進駐中心地帶中環區，以後約朋友食瑞士菜更方便。想到瑞士美食，便想到芝士火鍋，很正常，但瑞士那這麼大，何止火鍋？瑞士有山有湖，鄰國有意大利、德國、奧地利和法國，美食多元化。而Nocino便專注瑞士提契諾（Ticino）的地道美食，在香港，仍是唯一！

提契諾位在阿爾卑斯山腳下，中世紀古堡和棕櫚樹環繞的湖泊美得像畫。這裡的美食以「岩洞風」聞名，別有一番風味。這地方以農耕為生，當地人早就學會用山裡的岩洞來存好吃的芝士、醃肉和葡萄酒，順便讓它們慢慢熟成，香氣更有風味。後來，這些岩洞被改成了樸實又溫馨的小餐廳，常常坐落在能望著森林或湖邊的絕佳位置。餐廳裡通常有個大銅鍋在火爐上燉著菜或肉，香氣撲鼻。客人們圍著大餐桌一起吃，氣氛熱鬧又自在。

餐廳的外牆壁畫由駐香港的瑞士藝術家Cath Love創作，她以筆下角色Jellyboo和瑞士傳統剪紙藝術「scherenschnitte」為靈感，為空間注入一抹現代藝術氣息。室內則由本地藝術家Viv Lok繪製了描繪提契諾岩洞風光的壁畫，搭配本地木匠團隊awwwcreates精心製作的訂製木桌與吧台，處處流露自然質樸的氛圍。店內的大型吊燈是Nocino各分店的標誌設計，荷李活道店也延續這一特色。入夜後，柔和燈光與搖曳燭光交織，營造出溫暖而浪漫的氛圍。

Nocino的主理人兼主廚Matthew Ziemski，把他心中最地道的瑞士南部陽光風味、輕鬆氛圍與迷人氣息，都帶來了這裡。Matthew出生於英國，有著瑞士與波蘭的血統，尤其以家族來自瑞士提契諾而自豪。他曾在倫敦和瑞士的多家知名餐廳磨練廚藝，包括The Ritz和The Connaught。來到香港後，他也在多家備受讚譽的餐廳工作過，最終決定開出屬於自己的餐廳，以提契諾風格向家族傳統致敬。

Nocino這個名字，源自瑞士提契諾地區很受歡迎的一款核桃酒——這種酒在當地幾乎家家都會釀，就連Ziemski的叔叔也有自己的獨家配方。Matthew還創立了活動餐飲公司與零售品牌Helvetica，並與瑞士商會及領事館保持密切合作。大家也可以在helveticahk.com網店買到各式瑞士特產，包括葡萄酒、Jumi品牌的瑞士芝士、香港本地新鮮製作的意粉與醬料等。

在香港，喜愛瑞士的人多不勝數，瑞士餐廳卻屈指可數，可能因為大家對瑞士菜的認知不多。在Nocino，便可深入認識瑞士南部提契諾的美食文化。Nocino的餐單更會隨四季更換變化，每季也能品嘗到新菜式。必食的有外脆內軟的炸芝士波波（Malakoff），融合了瑞士格魯耶爾芝士（Gruyère）的濃郁香氣和瑞士櫻桃白蘭地（Kirsch）的微醺風味，每一口都是地道瑞士感覺。前菜推薦風乾肉拼盤和芝士拼盤，兩款都很適合分享，尤其喜愛來自愛蒙塔爾（Emmental）地區的稀有瑞士芝士和頂級醃肉的芝士迷，不要錯過！







