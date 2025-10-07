中環米芝蓮粵菜新裝登場！麻辣龍蝦氣泡春卷、秘製生醃汁海釣鮮魷、皇牌香脆炸雞，經典重塑新味覺

加入最愛專欄 收藏文章

上星期與友人相約在都爹利會館共晉午餐，3樓的電梯門一開，便感受到一股新鮮感。都爹利會館在過去的7月至8月進行了大改造，由傅厚民工作室（André Fu Studio）重新設計的空間不失大宅氣派之餘，也注入現代追求的輕鬆氛圍。沿著十足當代美術館的樓梯來到4樓，還有樓上樓概念。而主廚陳佑良師傅也推出全新烹飪菜單，新口味當中仍是師傅穩打穩紮的粵菜功夫，不讓人失望！

國際知名設計師傅厚民以1920年代嶺南碉樓與藝術收藏家宅邸作靈感，重新打造都爹利會館。廣東碉樓——這種融合中西建築特色的堅固住宅，完美詮釋了香港的文化交融。雙層空間以現代香港風格為基調，巧妙融合東西方元素，營造出既復古又前衛的氛圍。手工彩色玻璃屏風與中式吊燈，呼應嶺南碉樓的建築節奏；開心果綠、礦物藍與奶油黃的俏皮色調，搭配水磨石、染色橡木與柔和灰泥牆，勾勒出一個既充滿歷史共鳴又極具現代感的環境。這裡不僅是餐廳，更像是一座藝術收藏家宅邸，將傳統、藝術與烹飪工藝完美交織。

餐廳分為兩層，各自呈現截然不同的餐飲體驗，卻同樣以精湛的粵菜工藝和現代香港風情，吸引著傳統食客與新世代饕客。位於3樓的都爹利會館正廳，是米其林一星榮耀的核心所在。這裡的設計靈感來自1920年代的藝術收藏家宅邸，典雅的環境中流淌著歲月的靜謐與文化的厚重。

登上4樓，迎接賓客的是全新打造的都爹利樓上樓，一個充滿活力的酒廊式空間。這裡以輕鬆的全日社交體驗為主打，供應全天候點心、傳統風味小食、創意雞尾酒，以及備受期待的週末早午餐。無論是在室內的時尚環境，抑或於戶外露台俯瞰中環的繁華，樓上樓都為賓客提供了一個從午餐到深夜皆宜的用餐場所。這裡的菜式在保留都爹利招牌風味的同時，融入新穎創意，讓人既感到熟悉又充滿驚喜。

午市來到，先嘗點心。梅醬燒鵝批的外層十分酥化，香甜恰到，提升鵝肉的香腴油潤感。鵝粒切得大小平均，還帶點煙韌，口感出色。帶子鮮蝦芙蓉腸粉外層細滑，腸粉薄身，夾起時卻不會與餡料分離。鮮蝦爽口彈牙，鮮味十足，但我更喜歡帶子，口感和鮮香實在卻細膩。淋上香而不死鹹的豉油，很滿足！

竹笙一品海味粿外型精巧，以湯匙一口一口的吃，就似以竹笙代替餃皮的灌湯餃。竹笙當中包有蝦粒和帶子等，點晴之處，是上枱後淋上的高湯，濃香而清雅，餘韻甘香。我還很喜歡麻辣龍蝦氣泡春卷，春卷漲卜卜，充滿「空氣感」，春卷皮十分香口，我連掉下的碎片也不放過。中間的龍蝦微微彈牙，鮮味濃郁，下次來一定要encore！

陳佑良師傅可說融合精湛的傳統工藝與現代精緻風格。下一道菜秘製生醃汁海釣鮮魷，擺盤十分好看，完整的鮮魷就像一秒前才從海上釣上來般，色澤誘人。鮮魷每段切得剛好一口大小，入口鮮香優雅，最不可思議是爽口與柔韌之間取得平衡的口感。加上香辣的椒粒，將鮮香層次提升卻不搶，真正將大海的氣息極致發揮。

下一道是經典的香港粵菜香脆釀蟹蓋，師傅選用新鮮蟹肉與洋蔥、蔥、牛奶和牛油精心炒製，融合出濃郁鮮香的滋味。餡料填入金黃酥脆的蟹殼，經高溫炸製，外脆內嫩，每一口都散發著海鮮的鮮甜與奶香的溫潤，完美平衡了濃郁與清爽。

雖然不是新菜式，但每次來也要回味，就是都爹利經典人氣的都爹利香脆炸雞。很多人說香港沒有新鮮雞，雞都不好吃。可是，我會說外國即使有新鮮雞，也不一定有出色的師傅把雞烹調得美味。在都爹利，完全印證這事實。選用本地龍江雞，醃製十小時，風乾後以「吊炸」技法，熱油反覆淋澆300次，成就完美酥脆外皮。雞肉實在而不乾身，每一口仍嘗到鮮美的肉汁，鹹香亦恰到，滿足！

蒸花蟹配陳村粉及梅子對我這蟹迷來說，沒法抗拒。新鮮花蟹的鮮甜滋味在蒸製過程中得以充分釋放，與微酸清香的梅子相輔相成，同時搭配廣東傳統陳村粉那獨特的絲滑口感，將海鮮的鮮美、梅子的清新酸甜以及粉條的柔滑質地巧妙融合。由蟹肉至沾滿鮮甜香味的陳村粉，也不要放過！

要發揮陳師傅的功力，都爹利會館還推出全新手工粵菜經典系列，如炸帶子醬蛋黃酥、燜雪蛤紅棗釀鴿和煎燕窩蟹餅配蛋白等。另外，僅限預訂的珍稀佳餚有最近成為話題的佛跳牆和燕窩鷓鴣山藥粥。除了單點，還有由每人$1,588至$3,888的三級品嘗菜單選擇。另外，還有由每位$488至$1,138的午餐體驗。最驚喜，樓上樓推出精緻而平易近人的晚餐套餐（每人HK$358+10%，最少兩人），每晚5:30起，可從每桌三款手工點心中選擇，如蒸蝦餃或焗叉燒包，隨後享用兩道主菜，包括鮮蝦滑蛋（每人+HK$30）、都爹利XO醬炒豬頸肉、沙爹牛肉粉絲砂鍋及麻婆豆腐。配以季節青菜及揚州炒飯等米飯或麵食。甜品可選溫杏仁露配蛋白或芒果西米露配柚子（每人+HK$40），真的一來再來！

都爹利會館

地址：中環都爹利街1號3樓及4樓

電話：2525 9191

營業時間：星期一至六 12nn-3pm、6pm-11pm；星期日 12nn-3pm、6pm-10pm







【你點睇？】高市早苗當選日相，你認為中日關係前景會否受損？► 立即投票