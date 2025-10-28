西營盤日式炭火燒鳥深宵食堂！鐵板厚切牛舌燒、自家製月見雞捧、原條汁燒魷魚筒，下班後的味蕾慰藉

加入最愛專欄 收藏文章

終於再次找到心水深宵食堂！當本來猶如不夜城的老銅老尖老旺，連星期五、六晚上也不再繽紛，西營盤的藝里坊（Artlane）當中仍亮著燈籠、冒著香噴噴的串燒煙火。藝里坊位於香港港島中西區忠正街、奇靈里與石棧里交匯的巷弄之間，有「港版壁畫村」之稱，當中邀請了本地及國際藝術家在舊唐樓外牆繪製16幅大型壁畫，主題涵蓋香港經典元素如維港夜景、港鐵車廂、街頭小店，也融入西方小鎮的夢幻風情，整區氣氛年輕有活力。而最吸引我，當然是一間餐廳和酒吧，尤其讓人一秒置身日本的本 炭火燒鳥。

本炭火燒鳥是西營盤的人氣串燒店。餐廳門外掛起一排燈籠，瞬間像走進了日本橫丁。店內外都用了溫暖的胡桃木和粗獷的清水模，傢俱線條簡單俐落，帶點現代感，卻又不失木頭的傳統味道，整體散發輕鬆自在的日式風情。細看會發現不少日式小細節：清酒瓶、木製餐牌、掛畫、燈飾，簡直將百分百日本居酒屋和串燒店風情搬過來。

本 炭火燒鳥由幾位鍾情日本文化的朋友合資開設，主打用備長炭炮製的日式串燒，就是希望把日本街頭那種鄰家燒鳥店的熱鬧自在搬到香港。雞串一律用日本雞，日常十幾款部位任選，每日還有特別部位輪流登場；海鮮則天天到街市新鮮取貨，絕不馬虎。最近，店子更延長星期五、六的營業時間，並推出一系列宵夜限定美食，不怕OT放工後，心水美食都已售罄而掃興。

我不開OT，朋友也要開OT！星期五來到本炭火燒鳥，正好給對清酒串燒有要求的朋友開心分享八卦。串燒之前，先來一份新鮮清爽的沙律。餐廳有不少人創意酒肴，好像A4鹿兒島黑毛和牛他他、慢煮雞肝、蟹味噌甲羅燒。選擇了吞拿魚他他，他他口感軟滑，新鮮甜美。最喜歡是配搭了輕輕烤過的鱈魚乾，豐富一脆一軟的口感外，亦帶出童年回憶。

鐵板牛舌燒真的不要錯過，簡直是牛舌控必食。厚切的牛舌以高溫鐵板一炙，中間帶著粉嫩色澤，每件大小和色澤也完美平均。一口咬下，外層微微焦香，內裡仍保持柔嫩，具咬口彈牙卻不硬實，肉味濃厚卻不帶半點油膩，仍感覺到鮮美的肉汁，下次必定encore！

雞湯有驚喜！麵豉湯是日本人的comfort food，雞湯才是香港人的comfort food。店內的雞湯可說將香港人的兩個家鄉文化結合，雞湯鮮香濃厚卻不過鹹，家常溫暖流入喉嚨再到胃，舒服！

除了燒鳥，店內還提供海鮮。原條魷魚筒上?十分吸引，香氣誘人。汁燒魷魚入味，別跟主題樂園的烤魷魚相比，這裡的醬汁恰到好處，沒有過份的霸氣，而大大保留了魷魚本身的海水鮮味。而且魷魚軟嫩，微微煙韌，沒半點渣，真是十分難得。配上啤酒，真是吃不停口。

燒鳥方面，選擇了雞脾肉（柚子胡椒）、雞腎、雞髀肉，還有每家串燒店的招牌自家製月見雞捧。烤得好，表面剛好微微帶焦，沒有半點過焦或過生。串燒每一口也帶有炭火烤香，雞味濃厚，雞肉帶汁，還有日本雞的彈牙口感。而月見雞捧做成丸子狀，以小鐵板鑊上?，淋上日本雞蛋和醬汁後喳咋作響，充滿儀式感。雞丸鬆軟當中帶粒粒脆口。吃得滿足，勾起在日本串燒店吃得盡興的回憶。

野菜類點了粟米和明太子薯仔，先控制份量，因為期待餐廳即將推出、讓我率先品嚐的鰻魚定食。鰻魚定食絕不吝嗇，鰻魚大大片，肉厚肥美，魚皮烤得脆身，魚肉鮮香得很，即使連皮的位置也沒丁點魚腥。定食還包括漬物和茶湯，三食當中我最愛泡飯，濃味香口。一連串美食，讓是夜話題由大吐苦水，變成計劃下個日本旅遊行程。

本 炭火燒鳥

地址：西營盤忠正街1號藝里坊2號8-11號舖

電話：5596 8180（Whatsapp）

營業時間：星期二至四及星期日 6pm-11pm、星期五、六：6pm-2am







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好