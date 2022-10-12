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終於可以衝出香港，為大家報道歐洲的時尚消息！我到了意大利的Florence參加了品牌活動拍攝，還有朋友的婚禮，呼吸自由的空氣真的太讚了！在工作和參加婚禮的空檔之中，我有3小時比較悠閒的時間，左思右想，究竟去哪兒好呢？想起Florence有一個Outlet，被稱為女士們必到購物景點—The Mall Outlet。由於只有3小時的空檔，在猶豫究竟要不要花來回2小時的車程，來換取3小時的購物體驗。幸好，我選擇了：去馬！真的！這個Outlet真的太值得去了。

首先說說如何去這個The Mall吧！在Florence市中心有一架專屬的巴士BUSITALIA可以讓你直接到達，車上還有Wi-Fi，讓大家可以在車上準備好之後血拼的行程。車票請事先在網上購買，上車前出示有QR Code的車票就可以安心上車。我不建議大家即場購票，因為已訂票的人士優先，我那天的巴士已差不多滿座！另外，現場購票有機會只收現金，13Euro來回車程，要是你剛好沒有現金就麻煩了，所以還是上網先購車票比較好。（小提示：下車的地方和上車的地方是不同的，下車後請問一下確保自己有車回來！）

車程45分鐘很快就到了！之前我說過，由於我只有3小時購物，所以我事先Download了The Mall的App，擬定行程。The Mall這個App也不錯的，可以讓有安排最方便快捷的購物路線。如果你像我一樣這麼趕時間，這個App很有用！

The Mall其中一個特色是：只有奢侈品牌！如果你是想掃平貨，那就不要去了。但如你有預算買減了價的奢侈品（天知道現在的奢侈品減了價，還是天價來的），你就找對了地方！

第一個必去的絕對絕對是Gucci，這不是一個專櫃或是一家小店這麼簡單！是一家超大、像一個山頭的Gucci店！如果你是Gucci迷一定會超開心，超瘋狂。這兒的貨品可不是老掉牙的舊款式，剛剛過季的款式都有。當然愈舊的款式，折扣愈大，同時有季節性的產品，也會特別便宜。好像鼠年與Micky Mouse的Crossover，現在是Special Discount了，即是折上折。我在Gucci買了一個包給媽媽，款式如下：

在 Instagram 查看這則貼文 Zoe Chan 陳雪兒（@zoe_normalchic）分享的貼文

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