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肺癌是本港最常見的癌症，2020年有近4,000宗死亡個案。癌症資訊網慈善基金於前年至去年間進行第1期肺癌篩查計劃，99名參與者中，7人最終確診肺癌，當中6人已完成手術，1人需藥物治療。

司徒達麟醫生（右）提醒，即使沒有吸煙等高危因素，亦有機會患上肺癌。

有心胸肺外科專科醫生指，若能在早期發現肺癌病變，並以手術切除，根治率高達9成。基金會籲市民定期做檢查，並正展開第2期篩查計劃，料可提供100個名額。

篩查計劃在2021年11月至去年10月進行，對象為血親曾患肺癌的人士，參加者會進行一次低劑量胸腔電腦斷層掃描檢測，並由專科醫生於檢測前後各提供一次評估諮詢。

基金推篩查計劃 7人確診

99名參與者中，7人經進一步檢查後確診患肺癌，6人現已完成手術，1人需藥物治療。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀稱，計劃正展開第2期，預計提供100個名額，若申請者眾多，將以抽籤形式進行。

Ann今年60歲，本身不煙不酒，但有肺癌家族史，媽媽和妹妹分別在50多歲和40多歲確診，惟直到出現骨痛才發現。她參加篩查計劃後，經檢查發現患上肺癌第一期，其後做了根治性腫瘤切除手術，現時毋須再做任何治療，她慶幸及早發現並進行治療以撿回一命。

心胸肺外科專科醫生司徒達麟指，肺癌分為4期，2020年時本港有近6成肺癌患者都屬第4期，若能在早期發現肺癌病變，並以手術切除，根治率高達9成。

司徒達麟強調，即使沒有吸煙或癌症家族史等高危因素，亦有機會患上肺癌，且早期肺癌通常無病徵，不少患者由病發到病逝，只歷時短短1年。他建議市民定期進行檢查，政府亦可考慮為市民提供資助，長遠而言既可令市民受惠，亦能減輕公共醫療負擔。







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