收藏文章

大腸癌和肺癌為本港常見致命癌症，而西藥「貝伐珠單抗」（Bevacizumab）正可透過抑制血管新生產生抗癌作用，是第一線治療藥物，惟常見副作用是會誘發高血壓。

都會大學研究發現，傳統中藥丹參的活躍成分丹參素有助降血壓，同時不會影響該抗癌藥療效；其水溶性萃取物更可促進抗癌效果。研究團隊料是次研究將大幅提升「貝伐珠單抗」的應用，促進中西結合抗癌。

「貝伐珠單抗」是治療大腸癌或肺癌的重要藥物，卻會誘發高血壓。雖然現時已有藥物可控制相關情況，惟該藥同時會抑制「貝伐珠單抗」的抗血管新生作用，減低抗癌成效，故醫學界至今未有就治療相關高血壓制定，以實證為基礎的指引。

都大研究 促進中西醫結合抗癌

黃詩韻領導的團隊現正進一步研究丹參的最佳提取物（受訪者提供）

然而，由都大科技學院應用科學系助理教授及生物醫學與生物科技課程主任黃詩韻領導的研究發現，常被中醫用於治療心血管疾病的丹參，所含的活躍成分丹參素，能在不影響「貝伐珠單抗」療效的情況下，紓緩其引起的高血壓，而以煎煮、水溶性或溶劑等方法萃取的丹參素，降血壓成效均各有不同。另外，丹參水溶性萃取物的特性更與「貝伐珠單抗」相近，同樣可透過抑制血管新生，促進抗癌成效。

研究團隊現正進一步研究丹參的最佳提取物，以及與抗癌西藥同時使用的效果，料成果將為中西醫結合抗癌模式提供有力支持，並為受抗癌藥副作用困擾的癌症病人帶來曙光。







etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多