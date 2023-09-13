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甲狀腺癌是本港十大常見癌症之一，早期發現的5年存活率逾95%，但有腫瘤科專科醫生指，約四分一患者經治療後仍會擴散及復發，加上約1成病人確診時已是晚期；約三分一擴散性甲狀腺癌患者對傳統放射性碘治療無效，需用標靶藥治療。現時甲狀腺癌標靶藥物尚未納入政府資助，患者每月治療費用數以萬計，有組織促請政府盡快將相關標靶藥納入藥物安全網，以減輕患者的經濟壓力。

癌症資訊網慈善基金促請政府盡快將相關標靶藥治療納入藥物安全網（冼偉倫攝）

臨床腫瘤科專科醫生陳穎樂指，甲狀腺位於頸部前方的蝴蝶型器官，功能是生產甲狀腺激素，用以調節體內其他系統的代謝率，故甲狀腺素會影響心臟、骨骼、腎臟、腦神經系統等多個器官。陳指，甲狀腺癌早期病徵集中在身體表面，包括頸部及頸部淋巴結腫脹、聲音變得沙啞、吞嚥及呼吸困難等；醫生可透過超聲波掃描及細針穿刺細胞學作檢查。

定期覆診 標靶藥副作用易處理

陳續指，早期發現的甲狀腺癌，5年存活率逾95%，惟經治癒後仍有約20至25%人會擴散及復發；約5至10%病人確診時已屬晚期，即擴散性甲狀腺癌患者，其5年存活率只約69%；當中約三分一患者對傳統放射性碘治療無效，需用化療或標靶藥治療。惟現時甲狀腺癌標靶藥物未有納入政府資助，公院每月治療費約3萬元，而標靶藥常見副作用，包括高血壓、腹瀉、嘔心及食慾降低、蛋白尿等，但陳稱，只要病人定期覆診，相關副作用相對容易處理。

現年59歲的黎先生在2005年確診甲狀腺癌，他憶述當時身體並無不適，但家人發現他的頸部出現腫脹，於是到醫院求診，經檢查後確診甲狀腺癌；期間病情一度反覆，曾先後進行6次切除手術，並配合放射性碘作輔助治療，病情逐漸穩定。惟2020年一次覆診檢查，他發現癌細胞已擴散至肺部，醫生建議他使用標靶藥治療，因藥費昂貴，他拖至今年3月病徵加重才開始使用標靶藥。黎憶述，用藥前經常有痰，行樓梯會氣喘；服藥後情況有明顯改善，並可繼續做電梯維修工作。

部分人因藥費延遲治療

癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀表示，甲狀腺癌標靶藥已獲內地、英國、韓國等納入政府資助多年，惟香港至今仍未納入資助，部分患者因藥費問題而延遲治療，或錯過治療黃金期，她促情政府盡快將相關標靶藥治療納入藥物安全網，冀可減輕患者的經濟壓力。







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