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近期，許多朋友都關心如何提升免疫力去自保，從而防止感冒的侵襲，另一邊廂，由於癌症而求診的病人突然增多，Emily便是其中一人。

Emily 一向不煙不酒，注重健康，身形管理更是一絲不苟，但一個月前突然間體重下降，初時還高興不用節食便瘦了下來，後來由於體重不斷下降，Emily 察覺到不對勁，於是作出檢查，結果發現肝癌。

Emily 問：「從中醫角度來看，肝癌是如何形成的？」

我答：「中醫認為，肝癌以臟腑氣血虧虛為本，氣、血、濕、熱、瘀、毒互結為標，蘊結於肝，漸成症積。肝失疏洩為基本病機。以右脅腫硬疼痛，消瘦，食慾不振，乏力，或有黃疸或昏迷等為主要表現的一種惡性疾病。

肝癌可發生於任何年齡，但以31至50歲最多。早期切除的遠期療效較好，但大多數肝癌患者在確診時已屬晚期，手術機會多已錯過，所能採用的現代綜合治療方法常限制在放化療和免疫治療上，而放化療對本病治療的毒副反應大，適應證則減少，療效不穩。目前採用中醫藥治療是本病的主要治療方法之一。所以積極做好中醫藥對本病的預防和治療在當今有重要意義。 」

Emily 續問：「由甚麼原因引起？」

我答：「臟腑氣血虛虧，加之七情內傷，情志抑鬱；脾虛濕聚，痰濕凝結；六淫邪毒入侵，邪凝毒結等可使氣、血、濕、熱、瘀、毒互結而成肝癌。

1．情志久鬱。

肝主疏洩，調暢氣機，故一身之氣機暢達與否主要關係於肝。若情志久鬱，疏洩不及，氣機不利，氣滯血瘀，是肝癌形成的主要因素之一。

2．脾虛濕聚。

飲食失調，損傷脾胃，氣血化源告竭，後天不充，致使臟腑氣血虛虧。脾虛則飲食不能化生精微而變為痰濁，痰阻氣滯，氣滯血瘀，肝脈阻塞，痰瘀互結，形成肝癌。

3．濕熱毒結。

情志不遂，氣滯肝鬱日久，化熱化火，火鬱成毒；肝鬱乘脾，運化失常，痰濕內生，濕熱結毒，形成肝積，肝之疏洩不利，波及膽的排泄功能失常，故此類病因所致肝癌多伴隨膽汁外溢而呈黃疽。

4．肝陰虧。

虛熱毒之邪阻於肝膽，久之耗傷肝陰，肝血暗耗，導致氣陰兩虛，邪毒內蘊，此為本虛標實。 」

Emily 問：「是否罹患肝癌就會消瘦？」

我答：「肝癌的臨床表現多見：

右脅疼痛，腹部結塊，腹脹大，黃疸，納差，疲倦和體重減輕等，都是主要的臨床表現。

1．右脅（肝區）疼痛最常見，間歇性或持續性，鈍痛或脹痛，有時疼痛牽引右側肩背和右腰。突然發生的劇烈腹痛和腹膜刺激徵，提示癌腫破潰。

2．腹部結塊，右脅部進行性肝腫大為最常見的特徵性體徵之一。

3．腹脹大。見於中晚期合併肝硬化、門靜脈高壓等引起的腹水患者。

4．納差。胃納減少，食慾不振，可伴隨噁心、嘔吐、腹瀉等症。

5．乏力、消瘦。

早期即可見乏力，中晚期則逐漸消瘦，晚期少數病人可呈惡病質狀。 」

Emily 嘆口氣，續問：「可以怎樣治療？」

我答：「針灸。

針刺：關元、足三里、三陰交、血海、百會、內關、陰陵泉、陽陵泉、期門、三陰交、太沖和膻中等穴，佐以艾灸，隔日1次，7次為一療程，可排毒抗癌，疏肝理氣，健脾益氣，增強抗癌力。 」

Emily ：「快爭取時間好好治療。」







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