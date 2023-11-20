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Rita 因咳嗽經朋友介紹，前來求診。

Rita 說：「較早前曾經感冒，現在感冒已退，但就咳嗽持續了約三星期，有時有痰，令我十分困擾，只想快點化痰止咳，回復正常的身體狀態。」

經詳細診斷後，心知不妙，建議作詳細檢查，報告顯示：肺癌。

Rita問：「中醫如何看肺癌？」

我答：「肺癌又稱原發性支氣管肺癌，是由於正氣內虛、邪毒外侵引起的，以痰濁內聚，氣滯血瘀，蘊結於肺，以致肺失宣發與肅降為基本病機，以咳嗽、咯血、胸痛、發熱、氣急為主要臨床表現的一種惡性疾病。

肺癌是常見的惡性腫瘤之一，發病率居所有腫瘤的前兩位，且有逐年增高的趨勢，發病年齡多在40歲以上。」

Rita 續問：「是甚麼原因引起的？」

我答：

「1. 正氣內虛。『正氣存內，邪不可幹』， 『邪之所湊，其氣必虛』。若果正氣內虛，臟腑陰陽失調，是罹患肺癌的主要基礎。年老體虛，慢性肺部疾患，肺氣耗損且正氣不足；或七情所傷，氣逆氣滯，升降失調；或勞累過度，肺氣、肺陰虧損，外邪乘虛而人，客邪留滯不去，氣機不暢，終致肺部血行瘀滯，結而成塊，因而得病。

2. 長期吸煙，熱灼津液，陰液內耗，致肺陰不足，久則氣陰虧虛，加之煙毒之氣內蘊，滯留肺竅，阻塞氣道，而致痰濕瘀血凝結，形成瘤塊。

3. 邪毒侵肺。肺為嬌髒，易受邪毒侵襲，如：工業廢氣、石棉、礦石粉塵、煤焦煙炱和放射性物質等，致使肺氣肅降失司，肺氣鬱滯不宣，進而血瘀不行，毒瘀互結，久則形成腫塊。

4. 脾為生痰之源，肺為貯痰之器。脾主運化，脾虛運化失調，水穀精微不能生化輸布，致濕聚生痰，留於臟腑；或飲食不節，水濕痰濁內聚，痰貯肺絡，肺氣宣降失常，痰凝氣滯；或腎陽不足，失於蒸化水飲，水飲上犯於肺，釀濕生痰，進而導致氣血瘀阻，毒聚邪留，鬱結胸中，腫塊逐漸形成。」

Rita 問：「我只是咳嗽，你就安排我檢查，結果查出肺癌，其實除了咳嗽，還會有甚麼症狀呢？」

我答：

「肺癌的證候複雜，常因癌腫發生的部位、大小、種類、發展階段及有無轉移或併發症而有所不同。常見為：咳嗽、咯血、胸痛、發熱、氣急等，多見於肺癌的各種證型。

1. 咳嗽是最為常見的早期症狀，患者常見陣發性嗆咳，或呈高音調金屬音的阻塞性咳嗽，無痰或僅有少量白色粘液痰。如痰鬱化熱，則咳嗽加劇，且見痰黃稠而粘，久則肺陰與肺氣俱傷。肺陰傷則可見於咳、咯血；肺氣傷則可見咳聲低弱、短氣等症。病至晚期則見咳聲低怯、端坐喘息、聲音嘶啞、唇紺、面浮肢腫等氣血陰陽俱衰的表現。

2. 咯血時作時止，量可多可少，色或鮮紅，或深暗，多兼泡沫，或痰中帶血互不相混，伴腐肉而出；血絡破損或癌巢破潰空洞形成可致出血不止，或阻塞氣道窒息，或氣隨血脫均可卒死。虛證咯血，多不能自止，痰血相混，久而不止。但多為先實而後虛，虛實夾雜。

3. 胸痛患者程不同程度的胸痛。肺癌早期胸痛不著，胸悶滿脹，疼痛而不固定，多以氣滯為主；晚期邪毒浸漬，瘀血不行則疼痛夜甚，固定不移，如錐如刺，甚至終日不休，痛不可耐，甚則破骨壞肉，痛不可按，不得轉側。

4. 發熱為肺癌常見之證，一般多屬陰虛內熱，故見午後或夜間發熱，或手足心熱，伴有心煩、盜汗、口乾、咽燥等症，發熱亦可由痰瘀內阻、毒熱內蘊引起，熱勢壯盛，久稽不退。」

Rita 問：「除了治療外，平時有甚麼需要注意？」

我答：「日常注意：

應保持心情開朗，起居有時，室內空氣新鮮，注意防寒保暖，防止外邪襲肺造成肺部繼發感染。飲食宜少吃粘膩、辛辣刺激之物，多吃香菇、薏苡仁、海帶等有一定抗癌作用的食物。病情重者應注意觀察體溫、血壓、呼吸、脈搏的情況及痰量、痰的顏色，尤其要注意保持呼吸道通暢。」

Rita 續問：「有沒有食療湯水可以推介？

我答：「當然有。

石斛沙參玉竹瘦肉湯（1人份量）

材料：石斛15克，沙參15克，玉竹10克，瘦肉200克，海鹽適量。

做法：將上述材料洗淨，放入鍋中，加適量清水大火燒開後轉文火續煲3小時，加海鹽調味即可。

功效：養陰生津，清熱潤肺。

禁忌：便溏者忌服。」







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