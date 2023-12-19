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人往往到鬼門關兜了一圈後，才會對生命有更深的感悟。一名赴英的內地留學生日前在網上，分享自己剛確診急性白血病的感悟。其中在輸血後，他感觸地表示世界上人種有很多，但「捐血只要血型是匹配」，就可在關鍵時刻救人一命；所以當感到自己撐不下去，或是想要放棄時，就要想到在體內流淌的血液，不光是自己的，也是很多素未謀面陌生人的，「他們都有一個共同的理想目標，就是讓你活下去。」

感冒久未癒 雙腳突水腫求醫

該名在英國留學的內地男生在社交平台「小紅書」上，分享對抗血癌的經歷。此帳號起初是由其女友代發文分享確診當晚的心路歷程，她指男友近一個月來染上感冒，但久病不癒且情況每況越下，形容連平日走路都會氣喘，雙手和臉色都變得刷白。直到上周一（11日）晚上，男友突然發現雙腳水腫，於是漏夜搭車到醫院求醫；經抽血檢查後，醫生診斷患上急性白血病，

「最初檢查後，醫生就說情況很嚴重，他的血紅細胞數值低的可憐，且不明確原因。又等了幾個小時，醫生告訴我們，是骨髓除了問題。骨髓沒法生產出需要的細胞。」

「就是讓你有活下去的勇氣」

女友得悉男友確診後被嚇到，意識到男友在接下來的半年需要「經歷無數次抽血和骨刺」，更怕男友時日無多，決定在社交平台記錄與男友的抗病日記，其中一條影片拍下對方輸血後的一些感悟。

該名男生在片中表示，輸血這回事讓他感觸良多，指世界上「人種有很多」，但「捐血只要血型是匹配的，就可以在關鍵時刻救你一命」。他以前不懂得這個道理，直到現在他命懸一線時，才體會到捐血者和醫護盡心盡力，只為「讓病人有繼續活下去的勇氣」。

他預視到未來的治療路上或很難行，但他相信體內的血液，或許承載著很多希望病患能夠勇敢活下去的期望，因此他立志要堅強，不能辜負所有捐血給他的人，

「所以我覺得在以後的治療過程中，如果說是，『你感覺自己撐不下去了』，或者是感覺想要放棄了的時候，你就可以想到，在你體內流淌著的血液，不光是你自己的，也是千千萬萬可能來自於其他好多人、陌生人素未謀面，但是他們都有一個共同的理想目標，就是讓你活下去。」

網民發現患癌半年前身有瘀痕

網民紛紛留言祝福和鼓勵，希望男生可以早日康復。亦有細心網民翻看男生半年前與女友的合照中，其中一張照片男生光著上半身，惟上臂、上腹部皮膚表面有多處瘀痕，估計或許確診前其實有跡可循。

醫生拆解白血病

台灣皮膚科醫生吳吉妮曾指出，白血病即是血癌，當用於造血的骨髓，被血癌細胞佔據，導致無法正常造血，而用於凝血的血小板沒法正常製造，血液亦因此無法凝固，導致出現多處瘀青及流血症狀。

家庭醫生柳朋馳曾在節目上指，患上急性骨髓性白血病會出現3大明顯症狀，如果發現自己或身邊長者出現以下類似徵狀，就要多加注意：

急性骨髓性白血病3大症狀

1.發燒

經常出現感冒、發燒

2.出血

牙齦出血、流鼻血、大片瘀青(尤其頸部及腹部)

3.莫名感覺疲憊

尤其慢性白血病大部分以疲倦為明顯象徵



資料來源：家庭醫生柳朋馳

血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰

容易疲倦、盜汗(晚間睡覺時大量出汗)

經常有出血(如牙齦、鼻)或傷口難以止血

發燒

頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

淋巴結(頸、腋下、腹股溝)及肝脾腫大

貧血、消瘦、無胃口



資料來源：醫院管理局











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