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28歲男子楊嘉驃（Gabriel）早前先後確診胃癌及肝癌，更曾因曾因病輕生不果。他的病情數月前一度惡化，已作最壞打算的他決定將80萬捐贈予香港兒童癌病基金，幸病情其後轉趨穩定。隨著踏入2024年，Gabriel在社交平台發文勉勵港人指：「無論你遇上咩困境，我只想講，你都係好重要嘅，值得被自己愛多一些。」

勉勵港人：唔好怕放負

隨著新一年的到來，受癌症病情困擾的Gabriel近日亦在Instagram坦言，從沒想像過自己會踏入2024，只希望新一年帶著少一點恐懼，努力前行。

曾經因病企圖輕生的Gabriel有感本港近期發生不少輕生事件，亦發帖勉勵港人指：「如果你攰到唔想再跑落去，不妨同身邊嘅人講，唔好怕放負。你可能會覺得講完都冇用，事實都可能係，但起碼踏出第一步先。」

「無論你遇上咩困境，我只想講，你都係好重要嘅，值得被自己愛多一些。」

樂觀面對病情：沒胃也保持「為食」

始終樂觀面對病情的Gabriel又分享自己兩年前接受切胃手術後的情況，他憶述指肚皮在手術後留T字疤痕，而且要重新學習呼吸和行路，「食很少便飽，食太多便作嘔，而且食完直落腸道，曾經一日肚屙10次」，甚至有次在街頭為趕赴廁所過馬路，最終被發告票。

他坦言，身體至今仍然容易肚痾，但可受控，亦摸索到甚麼食物不可吃，食量雖比以前少，不過已經吃到正餐。他又輕鬆地指：

「每個癌症病人的經歷也不同，我的故事是關於如何沒有胃也保持『為食』。」

曾為自殺「過來人」

Gabriel在2022年年先後確診胃癌及肝癌，早前他在社交平台上表示捐出80萬捐贈予香港兒童癌病基金，幫助同樣正經歷癌病的小朋友，希望他們可以化身小鬥士，鼓起勇氣戰勝癌症，

「因為自己深深感受過患癌嘅痛苦，所以明白患癌嘅小朋友比我更辛苦，而且比我更勇敢。我相信抗癌小朋友都同其他小朋友一樣，都值得擁有一個快樂童年，所以我決定支持佢哋。」

他曾分享抗癌過程最痛苦是化療，除了副作用外，亦會令人失去基本尊嚴，失去說話能力，他只希望世界不會再有癌症及其他疾病。他去年10月16日曾留下遺書失蹤，最後被發現在西貢一酒店房間企圖服藥自殺，最終成功被搶救。

Gabriel事後受訪指，自己亦是曾有自殺念頭的「過來人」，但強調走上絕路前仍有方法挽回，同時希望大眾可透過自己作為例子，關注更多癌症健康及精神健康。對於過去的人生，他表示自己已活得相當精彩，沒有遺憾。







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