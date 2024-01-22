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長期有噁心感可能是大腸癌先兆！台灣一名60歲女子因長時間噁心嘔吐、食慾不佳，半年來先後2次求醫兼照胃鏡兩次，經處方胃藥後仍無太大改善，更有惡化情況。她後來到腸胃專科診所求醫，竟證實患上大腸癌，而且已擴散至肝臟。

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生最近在Facebook專頁分享上述病例，指60歲的女事主半年內已經先後接受過兩次胃鏡檢查，第一次是被醫生告知是表淺性胃炎；第二次則被醫生告知是消化不良，胃有很多未消化的食物。豈料，她被處方了大半年的胃藥，病況無改善，更有惡化，不但食慾越來越差，體重也一直下降。

女事主後來於是到詹宜學醫生的診所求助，詹宜學醫生重新為她安排進行腹部超聲波、胃鏡與大腸鏡檢查。結果發現，女事主患上了大腸癌，腫瘤更擴散至肝臟。女事主一直以來的胃炎症狀，原來是胃前壁遭到疑似肝腫瘤壓迫所致；兩側肝臟亦長有多顆肝腫瘤，疑似為轉移性腫瘤。他於是慌忙安排女事主作大腸腫瘤切片檢查及治療。

詹宜學表示身體噁心嘔吐的原因有很多，如腸胃道問題、腹腔內其他器官問題、平衡問題、藥物副作用、食物中毒等，而腸胃道疾病的症狀千變萬化，一旦有問題，病人需要的是醫生專業的臨床評估診斷。在治療過後若沒有改善一定要跟醫生溝通討論，看是否需要進一步的檢查。

詹醫生又拆解大腸癌的7大症狀：



1.大便出血(鮮紅色)

2.大量黏液性便

3.貧血，導致疫憊、頭暈

4.排便型態改變，形狀與量的改變

5.體重減輕

6.腹痛

7.排便困難，常常覺得排便不乾淨



資料來源：肺膽腸胃科詹宜學醫生

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

以下為預防患上大腸癌的5大方法：



1.養成良好飲食習慣

2.控制體重

3.適量運動，不久坐

4.戒煙

5.定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專拜醫生劉育志



內容已獲「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」授權轉載。







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