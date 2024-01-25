收藏文章

抑制男性荷爾蒙是常用於治療前列腺癌的方法之一，但隨著病情發展，患者會對雄激素阻隔治療出現抵抗性，代表患者體內的男性荷爾蒙處於極低水平，癌細胞仍然可以繼續生長，被分類為「去勢治療無效前列腺癌」（CRPC）。有醫生指出，約三分一非轉移性CRPC患者，會在兩年内演變成轉移性CRPC，存活期中位數更降至約一年，並會伴隨出現骨痛、骨折、泌尿問題、腸道問題、貧血及脊髓壓迫等併發症，令生活質素大大下降。

香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科醫生鄺維基醫生指，現時前列腺癌的主要治療方案包括透過傳統剖腹手術或腹腔鏡微創手術，直接切除前列腺及附近組織、透過放射治療利用輻射殺死癌細胞 ，或者透過荷爾蒙治療（例如睪丸切除術、荷爾蒙針藥、口服荷爾蒙藥及新型口服荷爾蒙藥），以減少或抑制男性荷爾蒙，抑制癌細胞生長。

他續指，前列腺癌可分為「去勢治療敏感性前列腺癌」（HSPC）和「去勢治療無效前列腺癌」（CRPC）兩類 。以非轉移性前列腺癌為例，大部分HSPC患者會在接受荷爾蒙療法後約19個月，開始出現CRPC的情況。此外，有數據顯示，一旦患者演變成轉移性CRPC，其存活期及生活質素將大幅下降。因此，患者在接受治療後，仍須積極監察病情，若出現CRPC情況，也能及早發現及治療，延長存活時間及提高生活質素。

監察PSADT數值

在病情監察方面，大致上有四種方法，包括留意患者有沒有出現前列腺癌復發或惡化的徵狀、透過定期進行影像掃描以監察癌症復發或擴散的跡象、監察患者生活質素，以及監察患者的前列腺特異抗原（PSA）及前列腺特異抗原倍增時間（PSADT）的數值。

鄺醫生表示，PSADT是一個能反映PSA在血液中上升速度的指數。研究發現，PSADT數值≤10個月的非轉移性CRPC患者屬於高風險患者，估計他們出現骨轉移機會或死亡率較高，需要接受較進取的前列腺癌治療。至於PSADT數值>10個月的非轉移性CRPC患者則屬於低風險患者，估計他們的癌症存活率較高，並且在未來再次需要接受進取的前列腺癌治療的機會較低。

前列腺癌監察計算機 患者在家中自我監察

有見及此，香港泌尿腫瘤科學會推出全港首個中文版網上「前列腺癌監察計算機」，讓非轉移性CRPC患者在家中也可自我監察病情。患者只需輸入最近一次及上一次驗血時所得的PSA指數及驗血日期，計算機便能計算出患者的PSADT數值，PSA速率及斜率。

鄺醫生指，PSA速率數值可用作預測PSA指數的趨勢，當PSA速率數值愈高，便代表PSA指數上升的速度愈快。至於PSA斜率數值，則可用作計算PSA培增時間，以幫助醫生決定往後的治療方向。







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱