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無論生活有多困難，有家人做後盾能醫百病。一名港媽4年前確診肺癌，抗癌期間身心皆承受無比壓力，但幸有家人陪伴和支持成功捱過化療。豈料癌細胞兩年後擴散至大腦，人生再一次遇到考驗。

患癌後決定離婚

該名49歲單親港媽Shirley在「小紅書」發文，分享抗癌4年的心路歷程。Shirley是一名設計師，育有兩名子女，生活如常直到2019年，她確診肺腺癌。她得悉患病後晴天霹靂，但很快接受電療和化療，展開為期半年的治療，她形容「十分辛苦」。一方面，身體承受著化療帶來的疼痛和副作用。另一方面，丈夫對她愛理不理，她心理上承受著家庭和生活的種種壓力。後來，她決定離婚獨自撫養一對子女。

「那六個月真的不好過，化療過程十分之辛苦，加上當時我的丈夫，無論是我、家庭、兩個娃，甚至金錢，他也不理會。於是我要去看心理醫生，替我解決萬種的問題和壓力。」

癌細胞上腦 第二次化療無效

第一次化療完成後，Shirley的肺癌總算受控。沒想到兩年後，她與朋友用膳期間突然抽筋。再次入院檢查後發現癌細胞「腦轉移」，腦內有兩個腫瘤，需要立刻進行高劑量的電療。儘管抗癌之路重啟，但Shirley仍正面面對，惟第二次化療未能有效抑制癌細胞。2023年初，主診醫生建議她做開腦手術切除其中一個腦腫瘤，術後仍須進行免疫治療注射。醫生亦給予她心理準備，指治療後會為身體帶來副作用，如排出茶色尿液、氣喘和皮膚發炎需要立刻告知他。Shirley坦言當時身心皆承受非常大的精神壓力，整個人非常緊繃，情緒亦無法放鬆。

「每一次上網廁所都要看看自己尿尿是否正常顏色，身體痕癢就顯得非常緊張，好像精神病人一樣。」

抗癌路上最大後盾

後續免疫治療帶來很多後遺症，如反應遲緩、說話口齒不清、疲倦，腫瘤持續增大。當時Shirley非常失望，不但要承受治療後的身體不適，亦要支付昂貴的醫療費用。面對雙重打擊，Shirley仍然積極增值自己，取得花藝師、調解專員及法國香水證書，期間更親自照顧兩名子女的起居生活。她形容子女和父母是她「抗癌路上最大的支持」，她很感恩一對子女很懂事，除了自動自覺分擔家務外，更無時無刻鼓勵抗癌母親。

放手一搏 出國做細胞治療

後來機緣巧合下，Shirley得知國外可以接受細胞治療，決定放手一試。展開新療程兩個月，成效非常顯著，腫瘤體積縮小一半，指「8粒癌細胞現在剩下4粒」，「終於可以看到終點」。病情有好轉，Shirley得悉好消息後激動落淚，

「這幾年我從來沒有因為得到這個病而哭過，竟然是流出開心的眼淚！」

今年1月初，Shirley再次覆診傳來好消息，「醫生第一時間恭喜我」，指開始細胞治療後，腫瘤縮小了很多，形容如同奇蹟。她希望分享自己的經歷，以過來人身份勉勵癌友，「只要有希望和信心，窮途沒有絕路的」。不少網民被她的經歷所感動，互相勉勵和祝福一同打敗癌症。

肺癌腦轉移最常見

根據台灣癌症基金會資料，任何器官的癌病都可能轉移到腦部，成年人以肺癌、乳癌、大腸直腸癌、腎臟癌以及黑色素瘤為主。其中以肺癌最常見，約10％至20％的非小細胞肺癌患者在一開始診斷為肺癌時，已經有腦轉移情況，之後約20％至30％的患者在疾病發展過程中也出現腦轉移情況。

台灣亞東紀念醫院放射腫瘤科主任熊佩韋醫生解釋，腦轉移的病灶不大且無明顯腫瘤旁腦組織水腫、或者腦轉移長在位大腦額葉或顳葉時也常常不會產生明顯症狀。患者出現以下10大症狀，需留意是否有腦轉移：

● 頭痛

● 噁心

● 嘔吐

● 語言能力

● 聽力

● 視力改變

● 肢體無力

● 癲癇

● 意識改變

● 心理狀態或行為改變（例如：腫瘤壓迫到大腦前額葉或顳葉，或會影響人格、情緒、注意力、聽力或記憶力）

腦轉移若不治療則平均壽命只有1至4個月，但近年來新藥不斷推出，特別是對肺癌或乳癌的腦轉移而言，往往可使存活期延長到2至3年以上。

內容已獲Shirley授權轉載。







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