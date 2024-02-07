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75歲英王查理斯三世早前因前列腺肥大入院接受手術期間，院方發現其身體另有問題，經檢驗證實患癌，但官方未有公布癌症類別和期數。但有王室消息人士指，英王查理斯三世並非罹患前列腺癌。

公開病情盼公眾了解癌症患者

白金漢宮周一（5日）發表聲明公布上述事件，聲明指英王查理斯三世即日起接受定期治療，並將暫停公職，但會繼續照常處理國家事務及文書工作。英王查理斯三世在聲明中指，感謝醫療團隊的迅速介入，又指及時發現病情，是歸功於他最近的醫院手術。他又指對治療感樂觀，期望盡快恢復職務。白金漢宮指，英王查理斯三世選擇公開病情，是為了避免惹起公眾猜測，亦希望有助公眾了解癌症患者。

英國首相辛偉誠在社交網站表示，祝願查理斯早日康復，而他相信查理斯很快就會完全恢復體力，而全國人民都會祝他一切順利。據英媒BBC報道，在美國生活的哈里王子已得悉父親患癌，據悉他將於日內返英探望父親，而妻子梅根及兩名孩子則會留在美國，不會一同前往。

凱特曾入院接受腹部手術

英國王室早前公布查理斯三世身體出現前列腺肥大問題，他今年1月26日在倫敦入院接受手術，3日後出院。當時傳媒引述王室消息指，查理斯三世接受手術後情況良好。官方當時表示，查理斯三世事前公布會接受相關手術，是希望鼓勵男性遵照公共衛生建議，檢驗前列腺。

除查理斯三世外，儲妃凱特1月16日進入同一家私家醫院，接受腹部手術。她留院近兩周後，於1月29日出院。肯辛頓宮發言人指，凱特康復進展良好，但未有透露手術詳情，只表示並非癌症。

前列腺肥大7大症狀

根據衞生署衞生防護中心資料，本港有逾半60歲以上男性患有良性前列腺肥大症，而且有8成80歲以上男士都是病患者。台灣泌尿外科專科醫生陳偉傑醫生和羅詩修醫生曾指「前列腺肥大是男性的通病」，解釋指所謂「前列腺肥大」是指前列腺上皮細胞、基質增生，從而壓迫尿道而出現下泌尿道症狀，亦有機會出現前列腺癌。醫生指，前列腺肥大於中年會開始快速增長，根據台灣統計數字，50歲以上、60歲以上及80歲以上之男性分別有40%、50%及80%有前列腺肥大問題，而前列腺肥大會導致7大症狀：



1.尿頻

經常有尿意，不到兩小時還要再去小便一次。



2.夜尿

夜尿次數多於兩次



3.尿急

忍不住尿的感覺



4.延遲性排尿

有尿意卻無法立即排出、排尿斷斷續續



5.尿液滯留

感覺到尿排不乾淨



6.用力排尿

尿排不出來，需用盡全身力量



7.排尿變弱

尿流變細及微弱無力



資料來源：泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師



