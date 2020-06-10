收藏文章

楊麗萍，這個名字對香港人來說可能有點陌生，而她卻是國際知名的中國舞蹈家。現年61歲，仍然維持著靈氣的臉與輕盈體態，她的人生「本該」是令人艷羨的；至少，她一直過著自己選擇的生活，而且過得很愜意。

最近，她的名字登上了國內的網絡熱搜，事緣她的女徒弟水月與伴侶剛舉行了一場同性婚禮，兩位新娘無視世俗目光的幸福畫面撼動了不少人。偏偏，又有人找上楊麗萍，在她的社交帳戶留言，訕笑她昔日為了堅持舞蹈事業而放棄生育。

「一個女人最大的失敗是沒一個兒女，所謂活出了自己都是蒙人的，讓你再年輕30年，到了100歲，你的容顏難道還能保持30歲的樣子……」最銳利的一句，是指楊麗萍到了90歲也無法享受兒孫滿堂那種天倫之樂。不意外的是，像這種言論，獲得了上萬人讚好。

子非魚，焉知魚之樂？我不意外，因為我也是經常被攻擊的一份子。

事件慢慢發酵，不少女星加入了悍衛女性自主的陣營，當中包括我們熟悉的李若彤。「作為一個未婚的成熟女性，我的評論、私信，每一天都在收到這樣的問題：你為甚麼還不結婚？我想說，為何一定要結婚？或許沒有在對的時間遇到對的人，不結婚總比找錯了湊活湊活強吧！」她說的對，結錯婚的影響比不婚大得多吧！

「無論是男是女，都不要因為年紀和別人的目光，而為自己的人生做草率的決定，更要學會懂得尊重別人的決定，因為那是別人的人生。」李若彤說。

沒有遇上對的人，明明不難理解，說到尊重，卻沒多少人懂得。

華人社會就是那樣有趣，婚姻這回事，好像一定要先結一次，有了切身體驗才能夠判斷自己適不適合。否則，不婚就會變成人生污點，會被標籤為個性怪異而又自我中心的族群。像楊麗萍那樣經歷過婚姻的，也不見得比較輕鬆，選擇不生育也被看成女人最大的失敗，等同於把她放在藝術上的心血一同抹殺。

網民的舉動就像是說：「你跳不跳舞與我無關，但你不生育就是個錯誤決定，我是個母親，所以我有資格批評。」

我不知道別人結婚與否、生育與否，與這些酸民有何關係，她們明明沒有跟你來「搶老公」，也沒干擾你的家庭樂，你為何看不過眼？為何總要說出一些令人無語的言論，似是非要令別人尷尬不可。你到底想要一個怎麼樣的回應？難道看見別人委屈後悔，就是你的快樂來源嗎？抑或，人家淡靜優雅、從容自若，才是你最看不過眼的地方？

不結婚、不生育會被攻擊，媽蟲會被攻擊，連在職母親沒法全天候陪伴孩子成長也會被攻擊。你說，人類是不是太喜歡干涉別人的私事？

其中一位女星寫道：「一個人最大的失敗是：時至今日還在給我們『女人』下定義，還把兒孫滿堂當作女人唯一的成就…… 生育工具?! 呵呵，我們早就不是了！」當我們已經沒法再用道理去說服那些耍蠻的人，惟有堅定自己的意向，然後冷眼看待。

你儘管繼續看不過眼，我亦只能用我的自主、快樂和優雅來沉默回應。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動