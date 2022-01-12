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早前有位朋友跟我談起她家中的故事，據她所知，由爺爺算起，她的爸爸、伯伯、叔叔、哥哥，這一幫人都是慣性出軌的。

「爺爺生於一妻多妾的合法年代，所以我自少已有兩位嫲嫲，我爸是細嫲的孩子，聽我媽說，那時候的女人都很看得開，反正社會文化如此，就無謂跟世俗對抗，只要爺爺做好兩個女人之平衡，不要厚此薄彼，便能維持家庭和睦。」她說。我們這一代人，很難寬容地接納另一半愛上第三者，但結果人類也沒有乖乖的奉行一夫一妻制，他們只是選擇了偷偷摸摸。

「我爸沒那麼聰明，他早年曾經在內地包養女人，結果被騙去一大筆錢，媽媽雖然選擇了原諒，但爸爸往後還是有一兩次出軌被抓包，我媽依然賴著不走。不知是基因還是甚麼，我哥也是經常對女友左瞞右騙，伯伯和叔叔的孽帳就不說了。總之，在這種環境長大，我對愛情失去信心大概很正常吧！」

所以，我這位朋友一直單身至廿餘歲，難得遇上了對她不錯的男人，卻總是沒法投入去愛；直至現在年過三十，她還是認為愛情帶來的傷害必然多於快樂。

她說：「少女們熱衷談戀愛無可厚非，但年過三十依然相信愛情的人，我覺得她們很愚蠢。」的而且確，大部分人最早認知的愛情都圍繞著那堆公主王子，但她所觸及的卻已是一個個鮮活的出軌故事。

而當我們長大了，想去追尋書本裏的真愛，才發現吻醒白雪公主和睡公主的王子、替灰姑娘換上玻璃鞋的王子，根本是同一副模樣，只不過換套新衣，便再去與其他公主邂逅…… 童話的最終章，我們總算讀懂了。

女人就必然忠貞嗎？現實中亦並非如此。

當我們都看破了愛情的真偽，就等於要永遠絕緣，拒絕再愛嗎？我想，人類其中一個很壞的習慣，就是太早認命，覺得一切都不能改變，然後任由事情朝著他們眼中最壞的、最錯的方向走，到大局已定，便拋下一句「我早就猜到」作為總結。他們沒想過改變軌跡，讓事情轉向美好的一面；他們甚至寧願逃避現實，一輩子躲在防空洞，不讓自己受傷，也不讓自己看到另一片天空。

既然有看破的智慧，為何不去嘗試化解那些凶險？

原生家庭不美滿，或多或少會影響我們的性格，也構成往後人生的一道陰影；然而，我們實在無必要用別人的錯來懲罰自己，給命運來個大逆轉，活成心中理想的模樣，才是對原生家庭最好的還擊。

我不敢說我的愛情觀比較正面，但至少我樂意去理解遊戲玩法，既然最好與最差的情況早已心裏有數，不如就勇敢愛下去，看看我們到底可以走多遠。

我仍然相信，愛情的本質是美好的，有差的只是硬將不同性格的人勉強湊合。人生滿滿都是拾上和放下的功課，愛情如是，自我亦如是；當你找到願意和你互相妥協的人，便會發現生活都過得沒那麼費力，然後，就連舊有的創傷都自然癒合了。愛情原來就是那麼純粹。

將來又會怎樣？最壞都只不過回復單身而已，還不是跟最初的自己一樣嘛，有甚麼可怕？







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