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健康節目「Call Me Doctor」邀請不同的專科醫生跟大家探討一系列貼身健康課題！總覺得糖尿病只與長者有關？實情現時糖尿病已漸趨年輕化，根據統計，在20歲至47歲人士中，每6個人就有1個人患上糖尿病！

要知道自己是否患上糖尿病，就是看不同血糖指數。指數超標固然代表是患上糖尿病，但原來有俗稱「血糖踩界」這回事！「血糖踩界」即代表踏入「糖尿病前期」，與糖尿病的分別是，糖尿病前期是有機會逆轉！如何透過飲食和生活習慣逆轉？一旦患上糖尿病，常聽到的併發症是「糖尿上眼」、「糖尿落腳」，到底是甚麼症狀？還有還有，患上糖尿病，就代表要服一輩子藥？今集再次請來家庭醫生陳婉晴醫生以及汪洋醫生跟大家拆解！

**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。







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