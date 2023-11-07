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健康節目「Call Me Doctor」將會邀請不同的專科醫生跟大家探討一系列貼身健康課題！大家遇上身體各種不適，輕則肚痛、頭暈，嚴重至突然心絞痛、呼吸困難等，第一時間可能也會想起到急症室！與專科門診不一樣，急症科專科醫生每日遇到的求診個案包羅萬有、千奇百趣，甚至當值時有突如其來的交通意外或海難，都要即時處理大批病患，究竟急症室日常是否有如電視劇般驚心動魄？到埗急症室等見醫生需要數小時之久，我們到埗後被分流又是按甚麼準則？今集Call Me Doctor請來急症科專科醫生周卓威醫生，以及全科醫生汪洋醫生跟大家拆解！

**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。







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