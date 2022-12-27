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今年做過了甚麼呢？為工作而忙過不停嗎？去年年底接過了公司的計畫後，一直努力不懈地拼業績。只是這兩年疫情不太穩定，業績起起伏伏的，來到十一月才漸見眉目，取得大單子。總算，今年的業績單有了點份，可以喘過氣來，好好整理一下，預備為明年的計畫再打拼了。

今年做過了甚麼呢？ 為生活而戰到最後的一天嗎？疫情自2020年起，反反覆覆的，外面的店舖，就連傳統老字號，也撐不過去，倒了一家又一家。經濟不景的氣氛一直瀰漫著，加上後來爆發的俄烏戰爭，百物騰貴，蔬食便當的價錢由當初的60塊，慢慢的漲到現在的100多塊，生活過得好不容易。

今年做過了甚麼呢？ 有為自己努力拼到今天嗎？一月一號寫下來的「來年目標」，還定在牆上。隨著日子的過去，紙張捲了起來，筆的水墨也稍稍褪色。旅行的大計當初因為邊境還沒有開放，無法實行。到了各國陸續解封了，自己又被工作困住了，然後定下的目標，好像……還是攔在那。

一恍然，來到了今年最後的幾天。不管這360多天做了甚麼？努力過甚麼？為啥開心了？怎麼傷心過？它們，即將隨著倒數，逗留在2022年。既然如此，該放下的當放下，我們一起向前看，為2023年而努力，好好生活吧！

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