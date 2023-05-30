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五月中過後，盛夏已經急不及待地張牙弄爪。「今天炎熱又潮濕，冰箱的門沾滿了水氣。」 朋友傳來的訊息，傳神地交代了這個時候的氣象。記得小時候，每到春天二三月的時分，學校的牆壁布滿水珠，猶如跑過了馬拉松的選手，滿頭渾身是汗，汗流不停。現在，大概是拜氣象變遷所賜，春天一眨眼就過去，反之，夏天緊隨冬季報到，連帶把潮濕的特性都據為己有。

30度以上的高溫，對香港的夏天而言，是等閒的事情。配合高達80%以上的濕氣，走在街道上，待不夠10分鐘，渾身濕漉漉的，教人納悶難耐。偏偏這個時候，吃沙拉、涼拌和溫食久了，突然想吃一點辛辣、重口味和煎炸的食物。人的食慾就是這麼神奇的嗎？本該趕走吃東西慾望的熾熱晴空，卻轉過頭來引發出嘗濃烈食物的想法？這是所謂物極必反的自然定律嗎？！

夏天溫度高飊之時，走過路邊轉角的火鍋店。有趣地，原屬冬天的火鍋店店內坐滿了人。鍋子裏的蒸氣，加上強勁的冷氣，給玻璃窗加了一層薄紗，白濛濛的一片霧氣，客人彷如置身於仙境裏一樣，好不浪漫幽雅。同樣地，炎熱的天氣驅趕不了鹹酥雞店門前的顧客，看見那放油鍋裏炸的豬排呀、四季豆呀，和百頁豆腐……原來偶而極端、任性的吃貨，可不只有我一人。

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