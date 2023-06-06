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苦瓜、南瓜、冬瓜、櫛瓜，和節瓜……夏天到來，瓜類空群而出，應有盡有。在國外，常常看見深綠色的「櫛瓜」 （zucchini，英國人愛叫它courgette），香港人稱它 「翠玉瓜」（不知道怎的，總覺得「翠玉瓜」是色呈翠綠色的，跟墨綠色的「櫛瓜」是不一樣的），在香港亦是滿普遍的。同樣是綠色的，但軀體上長滿了毛的，少了「木」字部的「節瓜」（又叫「毛瓜），跳出了香港，卻不太能找得到。

在英國唸書的時候，每來到唐人街，亞洲雜貨的商店裏，看見林林總總的調味料、乾貨和食材，不管是醬油、春卷皮、餃子皮、和冷凍包子等，外面超市買不到的，總是很有衝動的買回去。大概是想家了吧？！那年看見了那毛毛的，熟悉的節瓜，一時衝動放在收銀枱上……害我當月的生活費打了一個大大的折扣，以後不敢再碰再買。

「節瓜」跟「櫛瓜」 ，除了外觀上有明顯的區別以外，瓜肉的紮實和口感，以及烹煮的方法，亦不太相同的。但偏偏，它們在讀音上，是一模一樣，怎也分別不出來。也許，「節瓜」在廣東地區比較能看到，它的烹調方法，傾向中式；而「櫛瓜」 是國外常見的蔬果，它的食譜有中式也有西式，相對的多樣化。

管它「節瓜」還是「櫛瓜」，只要煮來好吃，能清暑解渴，就是好瓜，這就炎夏裏的頂瓜瓜啦，不是嗎？

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