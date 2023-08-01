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杜蘇苪才過去，新的卡努又要來。原先說，卡努最靠近的是周二，卻因為高低氣壓的相互推動下，速度一下子變慢了，滯留海上久久不願離開。是全球氣候變遷的影響嗎？無論是杜蘇苪，還是卡努，進逼路徑一直變化，沒到最後的兩天也不太能確定它往哪裏去。

地瓜球、蔥油餅、雞排、鹹酥杏鮑菇，和珍珠奶茶…夜市裏各式各樣的美食，吸引了不少觀光客前來打卡。雖說沒了太陽的晚上，氣溫沒那麼炎熱，盛夏逛夜市大街，人來人往的，還是有點悶熱。不想吃油炸食物的話，涼糕、寒天Q棒、或是手撕鹹水雞等，可以說是清涼食物之選擇。

才說四年沒颱風來了，一下子兩周之間，飄近的颱風，接來又一個又一個。颱風「過門不入」的氣候現象，專家發現跟全球暖化有莫大的關係。而且，原來風暴旺盛的七月，至目前為止才生成六個而已（包括卡努），不如以前的多。每年颱風的數量，大概較上個世紀的少了13%。

大熱天，朋友買來的涼拌手撕雞，看來清香爽口美味，說不心動是假的（對呢，為甚麼夜市沒有涼拌手撕素雞的呢？！真過份！！）吃不了夜市的手撕雞，只好自己弄個手撕菇，用上肥肥胖胖的杏鮑菇，將它撕成絲（其實，滿容易把杏鮑菇撕成絲的），配上青蔥和薑絲等。這道蔬食涼拌，真的消暑涼快喔～

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