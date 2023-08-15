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立秋後一個禮拜，氣溫未見涼快。炎熱的夏天，依然牢牢的抓住北半球，沒因立秋的抵達，而有離開的意欲。颱風，因海水溫度的上升，加上大氣環流和大氣層的推波助瀾下，由當初發生繁頻的七、八月，一個接著一個地生成，延伸至九月和十月。

午後雷陣雨過後，高溫總算微幅下降。即便如此，走在路上，依舊汗流峽背，將胃口和維生素B一併帶走。原本呱呱大叫的肚子，出門後立馬的跑走，害得不知道午飯要吃甚麼才好。涼麵好嗎？清爽的沙拉？配酸甜泡菜的臭豆腐？還是便利超商新推出的莓果口味霜淇淋？

上週夏威夷山林大火造成93人死亡，數萬名遊客被迫疏散，其中觀光著名的小鎮（拉海納鎮 Lahaina Town）幾近被燒為平地 。專家以為這場美國百年來最嚴重的災害，跟氣候變遷有莫大關係。高溫、強風和島上嚴重乾旱，令原來不太會發生嚴重野火的島嶼，出現了前所未有的火災。

酷熱天氣下，突然想起了五柳鮮班（酸甜芋頭魚）。據說，酸酸甜甜的食物，可以刺激大腦分泌唾液促進食慾。在台北，五柳鮮班不好找，但有吃過滋味的酸甜蓮藕猴頭菇。用口感豐富的猴頭菇，配時令且消熱解暑的蓮藕，或拌以梅子醬，或新鮮番茄造的醬汁，酸酸甜甜的，白飯吃過一碗又一碗。

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