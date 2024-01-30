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1月1日元旦剛過去，農曆年年初一正在途上，在不久的2月10日來報到。雖然各大小年宵花市還未營業，但是售賣農曆年糕點的傳統餅店，老闆和店員已經忙翻天。蘿蔔糕呀、年糕呀、春棗和角仔等，各種賀年食品陸續登場。平房的大門口上，仍然貼著已經發黃的春聯。看見那一張張快要脫落的春聯，才回想起……今年是兔年。

兔年過後，即將迎來龍年。據說來年是十二生肖中最受歡迎的，也可以說是為全球少子化帶來一波嬰兒潮。也許，龍是古代帝王的象徵，代表著吉祥、尊貴和威望。為了「望子成龍」，不少年輕父母趁熱鬧地來生個龍寶寶。不知道龍寶寶好不好，只知道這一波的嬰兒潮，應該可以為低迷的經濟，至少為售賣幼兒產品的店商添點春天好氣色吧。

龍年將至，除了滿心期待新生命的父母外，上班族也份外的興奮。拜來年年初一落在星期六，原來只放3天（初一至初三）的假期，得以延長一天，到年初五才要回去上班了。假如想多休息一下，只需多請假3天，便有足足9天的長假期了。這麼說來，龍年才來，上班族馬上迎來不錯的運勢，看來未來日子定必更順心平安了吧？

盆滿缽滿（羅勒香炒豆腐盒、2人份）

時間：40分鐘

材料：

板豆腐 半塊／鮮香菇 6顆／小橙色或紅色燈籠椒（甜椒） 1個／薯仔1個／豆卜 8個／薑 2片／新鮮羅勒（九層塔）2小束

調味：

鹽 1茶匙／糖 1.5湯匙／豉油（醬油） 3湯匙／烏醋 2湯匙／香蒜粉 1湯匙／黃薑粉（薑黃粉）半湯匙／辣油 半茶匙／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／大沙律碗／湯匙／茶匙／飯碗／蒸鍋／平底易潔鑊（不沾平底鍋）／鑊鏟 ／筷子／木舀／廚房紙巾

步驟：

1. 摘出新鮮羅勒（九層塔）的葉（如圖）。徹底清洗後，分成兩份，一份切碎（如圖），另一份待用。

2. 把鮮香菇連蒂切成粒粒。

3. 挖走小橙色或紅色燈籠椒的蒂和籽，沖洗後切成粒粒（如圖）。

4. 用廚房紙巾將板豆腐多餘的水份吸走，待用。

5. 薯仔刨皮（如圖），洗淨後，切成小塊。然後，以中火蒸15分鐘（如圖）。

6. 將步驟5放大沙律碗中，以木舀壓成泥（如圖）。

7. 放入已經切好的步驟1、2和3 （如圖），與半茶匙的鹽、半湯匙的糖、1湯匙的豉油和半湯匙的烏醋，攪勻。然後加入步驟4，亦攪勻。

8. 在豆卜中心部位挖出一個洞（如圖），把步驟7鑲入其中（如圖）。重覆，至所有豆卜或饀料都用完。

9. 以中火預熱平底易潔鑊，倒入1湯匙的食油。油煮沸後，放入步驟8（釀有餡料的一面向下，如圖），煎至金黃色，撈起。

10. 以中火炒香薑片和剩下來一份的羅勒葉，在飯碗中調和3湯匙清水和剩下來的調味料，倒入鑊中（如圖）。醬汁煮沸後，放入步驟9，繼續以中火輕輕炒拌一下，至醬汁稍為收乾，便完成。

筆記：

11. 羅勒有可加強免疫力的維生素A和C。

12. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

13. 菇類有高分子多醣體，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

14. 薯仔有多種維生素（包括B和C），和類黃酮、檞皮素等，可以提高免疫力的營養素。

15. 燈籠椒有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

16. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手。







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