收藏文章

有一天,我在健身室等待我的至愛Zumba跳舞班開始,未進入舞蹈室之前,我隔著玻璃看另一班房的學員正在上槓鈴有氧(Bodypump)的課堂。學員隨著強勁的音樂節拍,舉起槓鈴,在一小時的課堂裡重覆地跟導師做出操練不同部位的肌肉動作。我在玻璃牆外觀看,跟同樣站在觀看的Zumba同學A說道:“This Bodypump is just not my type!” 同學A表示同感:“Not my type either!What’s the point of doing exercise if you can’t have fun in it?!” 我說:“Exactly! Our thoughts are parallel! ” 然後我們雙雙進入 Zumba 班房跳到手舞足蹈。

這是很有趣的情況:在運動方面,也有甲之甘露,乙之砒霜,one man’s meat is another man’s poison的個人偏向呢!我和同學A見到狂舉槓鈴一小時表示「咪搞」, 但跳Zumba一小時卻是快樂不知時日過。相信熱愛Bodypump的學員亦會有差不多感受——操肌一小時無難度,但要他們扭腰扭足一小時,或許會令他們反眼。

這告訴我們:

(1)不同人有不同的運動偏向;

(2)有一些人說他們不喜歡運動,可能只是他們還未找到屬於自己和令自己著迷的運動而巳;

(3)但當我們與適合自己的運動「遇上了」的時候,就會一見鍾情。

人不能不動,我經常說:人到中年若想繼續活得快活丶精彩丶隨心所欲的話,運動根本不是an option丶而是a must!但運動跟愛情一樣,無得夾硬迫,無得明明不戀迫到熱戀,兩者都是勉強無幸福,最重要是找到適合自己的,那才能有細水長流的幸福。

原來,不同血型都有不同的先天運動偏向,這就解釋到為何有些人喜歡劇烈運動,有些人則鍾情輕柔的運動類別。今天先講解一下O型血的人。O型是最早出現的血型(約西元前四萬年),所以是掠食獵人體質,體魄強健,先天是無肉不歡的肉食者,擁有強壯的消化機能,亦有良好的免疫系統。可猜想得到,這樣強壯體格的肉食偏向型,會喜歡激烈和強勁的運動;高度帶氧運動、負重訓練、衝撞性運動或高度競爭性的運動,是他們天生就會喜歡的活動。O型血的人甚少會呆在家裏一點也不動的,因為不讓他們動,他們就會變得沮喪、消沉和過重,所以O型人甚少是只會窩在家裏的宅男宅女!











銀行定存息率突破5厘!即刻上etnet格出最佳定存息率!► 了解詳情