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我經常説的一句話：自己身體自己理。世上最珍貴的是健康，平時未必為意，但當失去的時候，才會覺悟原來能正常地一呼一吸、無痛無苦地行動如常，並非理所當然。

現時科技相當發達，有甚麼狀況，馬上可以去照去驗，這個需要時當然要做。但平時自己身體的情況，自己也可多加留意，畢竟，天下間，最應為到自己身體負責的，只有自己。

平時可以從哪些方面入手呢？牛津大學出版社旗下的European Heart Journal 第38卷43期學術研究報告中指岀，我們在平常生活中，可以自己多加留意兩方面，因為它們與我們的健康 / 健壯指標相輔相成。

第一方面是我們的步行速度 (walking pace)。研究學者招募了超過42萬中年男女，他們年齡介乎38.9至73.7歲。 在三組（速度緩慢組-- slow pace、速度平均組—steady / average pace和速度輕快組--brisk pace）的參與者當中，有以下發現：

(1) 無論男女，步行速度與其身體的最大攝氧量有非常強的關係， 速度輕快組的最大攝氧量是三組之中最高的。



(2) 男女參與者當中，速度緩慢組的死亡風險比其他二組的人高67%。



(3) 速度緩慢組因心臟病患而引致的死亡，是速度輕快組的兩倍。

這些數據給我們甚麼啟發呢？散步 / 慢步是好，但若能可加快一點點速度，來一個快步走 (brisk walking)，那就更有益！Dr Matthew Ahmadi，澳洲悉尼大學醫學院博士後研究員，觀察了78,500位參與者，有兩大發現：

每日一萬步確實減低患病和死亡風險。

走路時若把步代加快一點（變成快步走brisk walking），還會大大減低失智、心臟病、癌症和死亡的風險。

挪威特羅姆瑟大學的研究團隊有很令人鼓舞的發現，報告發表在British Journal of Sports Medicine 2023年8月份的期刊裡：原來每天快步走(brisk walking) 22分鐘，就足以抵消到久坐對健康的不良影響。

那麼方便又好處多的快步走，再沒有龜速的理由吧？！祝大家從今日開始，健步如飛！



