香港的生育率近期成了這個城市的關心焦點之一。一個地方的生育率低,有兩個可能性,一是年輕父母生育意欲低,當中涉及社會因素,這方面不在此文探討之列;另一可能性是年輕父母有生育意欲,但生理生育能力下降了。我自己也認識幾對三字頭夫婦,努力了很多年,卻仍未成功,二人做足身體檢查,雙方生殖器官結構上正常。

生育是要靠男方的精子和女方卵子俱健康才能成事。今天先說男性一方。有一年輕夫婦走來問我:「服食那隻藍色丸子幫到手嗎?」這個問題反映到一些人對藍色丸仔的迷思。坊間男士經常視那隻藍色丸仔為男性恩物,但其實那隻藍色丸仔,只能輔助已經在性興奮狀態的男士勃起的那個動作而已。要知道男性的生育能力,除了其勃起功能和性功能之外,更要看他的精子數量(sperm count)和精子活力度( sperm motility),性功能正常,不代表那位男性的精子數量和活力度就是達標,而那隻藍色丸仔,不能改善精子數量和活力度,換句話說,根本不能幫助男性的生育能力。

要增強男性的精子數量和精子活力度,首推鋅(zinc),我們已有足夠的醫學報告證實它能促進男性生育力。鋅(zinc)其實是人體代謝必須的第二大微量元素,有大量研究發現,不育男性的精液裏頭,含鋅量非常之低;亦有另外一些研究發現,當不育男士每天補充適量鋅的時候,他們精子的數量和活躍度都有明顯改善 。 [Zhao, J. et al.(2016). Zinc levels in seminal plasma and their correlation with male infertility: A systematic review and meta-analysis. Scientific Reports, 6: 22386.]

人的身體不會儲存鋅,所以要每天補充,以下的食物含鋅量相當高: 蠔、蟹、蝦、牛肉、南瓜籽、豬肉、火雞和扁豆(lentils)。又或每天服用50mg 的鋅(zinc)補充丸也可。

鋅(zinc)亦被大量研究證實可強化免疫系統,所以這個第二大微量元素,對男女都有幫助。







