收藏文章

冬天時份特别容易口乾，那是外在環境因素導致。但千萬别輕視經常口乾的情况，因為口腔濕潤，是健康的關鍵和指標。長期口腔乾燥的狀態稱為「口腔乾燥症」（Dry Mouth／Xerostomia）。隨著年紀增長、精神緊張有壓力、藥物影響（例如某些治療抑鬱症或焦慮症的藥物），又或女性因更年期而導致唾液的分泌量減少，都會容易出現口腔乾燥。其實口乾只是表徵，真正的成因是（1）脱水和（2）唾液線不能產生足夠唾液令口腔保持濕潤。一個人口腔內缺乏唾液，影響甚大，因為唾液對以下功能都起了舉足輕重的作用：

1. 潤滑舌頭、滋潤牙齦

2. 將食物澱粉質分解成醣質、幫助消化

3. 有殺菌抗菌功效，尤其是口腔內的細菌

唾液有一項功能，我們可能平常容易忽略，那就是可中和偏酸性的口腔環境，令它可變成中性。這是非常重要的一環，因為在我們進食之後，殘留在口腔內的食物帶酸性，可低至pH4.0，若沒有唾液去中和，這個酸性環境，會令琺瑯質容易脫鈣。琺瑯質受到破壞，患敏感牙痛、蛀牙和牙周病的風險就會大大升高。所以有些朋友向我說百思不得其解，一向有用牙線和刷牙去清潔牙齒，亦不愛吃糖或飲汽水，為甚麼年輕時牙齒沒甚麼大礙，隨著年齡增長，會出現很多蛀牙呢？或許口腔乾燥是其中一個原因。所以想牙齒好，除了每天要注意口腔清潔之外，保持「口腔要濕潤」是關鍵！

一個人經常嘴巴乾，會因喉嚨或氣管太乾燥而咳嗽，特别在晚上睡覺的時候，身體本身已容易輕微脱水，若再加口腔乾燥，那就很容易乾咳不止，這不單止不舒服，還影響睡眠品質。

（圖片來源：Envato）

要改善口腔乾燥症，（1）定時定候飲水以防脱水是必需的；（2）戒掉所有含高咖啡因的利尿飲品（如：咖啡、紅茶）；（3）室內擺放空氣加濕機，尤其是冬天時份和夜晚睡覺時，開了加濕機有很大分別；（4）臨瞓前在床頭擺放一杯可飲用的水（用保暖杯放温水更好）備用，晚上喉乾或乾咳時馬上飲用；（5）閒時多做腮腺按摩（左右雙手握實拳頭，分別在左右臉頰的腮骨附近打圈按摩），這樣做可以刺激唾液的分泌了。







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動