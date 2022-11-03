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某甲覺得身體不太舒服，某位置好像經常感到偶然刺痛，雖然對生活和活動沒有影響，但總是擔心。

朋友勸他去看醫生，做些檢查，及早知道原因便可以對症下藥或者可以放心。但是，某甲不斷拖延，不想約見醫生。朋友看見他既擔心卻又諸多推搪，不能明白他為甚麼諱疾忌醫。

細間之下，他說：「首先，我非常擔心醫生說我患了重病，我不想知道，因為我不知怎樣面對，我會有各種各樣的擔心！而且，在檢查過程，等待結果的階段，我會坐立不安，惶恐終日的啊！」

《零的焦點》劇照

朋友說：「你現在也是憂心忡忡，也如驚弓之鳥啊！何況看醫生有好處，有病的話可以及早發現治療，沒有甚麼大事的話你便可以放心嘛！為甚麼你只會向壞處想的呢？」

某甲說：「我也想過醫生不一定會帶來壞消息，但是我很擔心自己會接受不到和應付不來壞消息呀！」

朋友說：「讓我分享一個經驗罷。數年前，我在身體檢查報告中得知有個黑影，醫生說可能出現問題了，要進一步檢查。於是我就問醫生有甚麼可能性，有甚麼治療方案。醫生提出了兩三個可能的情況，長期藥物治療和手術都是可能的方案。

於是在等待檢查和報告的數周內，我查詢了資料，定下一些安排，例如病假、醫療保險、手術後康復的照顧，甚至在家中安排了一些物資。這些準備和行動的確令我忙碌，但卻令我沒有時間去擔憂，因為我會把每一個擔憂都當作要準備和解難的工程，不斷見招拆招。

結果真的不是甚麼大病，只是需要定期檢查，小心保重身體的狀況而已。不過在這個過程中我學了兩件事：第一，早作準備可以減輕那種晴天霹靂的無助感，原來作最壞的打算是要同時作最好的準備的。第二點是更有意義的，就是當你能夠冷靜地問醫生有甚麼可能性，讓他們明白你想作多方面的準備時，他們也許會好像我那位醫生般相信我能理智地處理，所以願意告訴我多種情況，讓我可以搜集更多資料和早作計劃。」







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