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兩人間的感情總會有高有低，但該如何相處、找到彼此的平衡點，真心相待，還是有事時只會沉默不語？

「我都唔知點解，佢依家對我好冷淡，電話懶得講，message亦好少回，大家每日交流個幾個回合，都係五個字以內完，我有問佢做咩事，佢只係話無咩想講。」她細聲的說。

「平時少溝通都算，有問題或鬧交嗰陣，佢更加會唔出聲、電話唔聽唔覆，直情失蹤咁，我真係唔太OK。」

「咁即係冷處理呀？」

「佢都無處理啊！」她盡是苦笑。

以前在忙的時候，就算是遲了回覆，還是會盡快回一兩句，是從甚麼時候開始，總是很忙，冷淡的反應，電話和訊息不接不回。遇上矛盾時，他更加不理睬，慣性冷待、失聯。

冷暴力有「三不」— 不關心、不理會、不作反應，還有各樣的不耐煩和敷衍。當遇上問題時不願意開口坦白解決，卻置之不理，長此下來，關係只會加劇惡化，漸行漸遠。

說真的，冷暴力可謂是我最討厭的手法，有事沒事的，他都一副冷眼旁觀、不瞅不睬的模樣，絲毫不欲溝通，亦不願顧慮你的感受。那種冷漠，哪像情侶間應有的態度，讓人懷疑卻偏偏奈何不了！曾經有位前度便是這種人物，每當相處有矛盾時，他都會故意冷淡兼忽視，期間更會長時間斷聯，是那種你明知他是手機不離身，卻偏偏刻意不回覆、不聯絡。

直到我受不了，忍不住找他時，他一副錯不在他的樣子，還反過來逼著我順從、妥協，符合他的要求......後來動輒些小問題，他便會持續冷暴力，讓我心情掉到谷底，回想起都很有問題！

當雙方遇上衝突時，他不是想著如何處理，而是一律不搭理、不回應，反正迴避溝通、拒絕解決，就是這種人一貫的態度。她又何嘗不是被男友抓住了軟肋，冷暴力後，她便會低頭，主動找他和解示好，妥協了一次，便有第二、第三次。而彼此的問題、矛盾，他都從不處理，更不用解釋！

這樣的相處是無盡的壓抑，問題無法說出口，箇中的委屈只能放在心上，而他卻持續的不瞅不睬，學不會尊重。眼看他冷漠的態度，有讓你心裡冷了一截嗎？他的行為不就清楚言明「要不你就跟從我的一套，要不你無法忍受就走呀」，這種態度何其的討厭！

本來大家可以更好的解決問題，他亦知你等他回應，他偏要選擇繼續的ignore，任由你無奈、委屈或生氣。要走要留，其實都只是一句，但糟糕的是他不回應，你亦不敢作聲，他便當沒事發生的，不理不哄不解釋。這種冷淡，真的有如精神虐待。他不再在乎這段關係，亦不願做個主動提分手的壞人，難道還不夠明顯嗎？







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