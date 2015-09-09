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真正的美是來自內在，健康的肌膚不僅從化妝品或護膚品獲得。皮膚其實是身體最大的器官，也是最快讓人察覺到你真實年齡及身體的健康狀況。所以一定要從內至外地補充，防止這個器官提前衰老。

皮膚鬆弛 因骨膠原流失

被女生視為不老秘密的蛋白質骨膠原（collagen），並不是一個陌生名詞。骨膠原是真皮層組織其中一個重要元素，它能鎖住水份、支撐皮膚組織、及保持皮膚緊實度及彈性的重要作用。隨着年紀增長，骨膠原會每年自然流失1％。若加上睡眠不足、太陽紫外線破壞等，骨膠原流失率更會加快。面部皮膚鬆弛及下墜、皺紋產生，便是骨膠原流失所引起的現象。

正正這個原因，市面上充斥了骨膠原補充劑及飲品等。可惜，口服骨膠原並不會實質幫助皮膚增生骨膠原。因進食蛋白質骨膠原，經消化及分解後，會送往不同器官，試問又有多少送到皮膚上？可惜暫時沒有科學報告認證。

直接食用骨膠原補充劑無助皮膚增生骨膠原，但維他命C卻可以。

維他命C神奇功效

科學實驗的確能證明到，抗氧化物維他命C，能刺激製造真皮層內的骨膠原，鎖住水份，從而保持肌膚彈性。能協助骨膠原形成。令一研究也發現，維他命C能刺激增生皮膚細胞的脂肪表層。所以，維他命C攝取量高的女生，皮膚乾燥及鬆弛現象明顯較少。

十大維他命C含量高食物

分量：半杯 (毫克)

1．番石榴 188

2．燈籠椒（紅色） 95

3．奇異果 83

4．木瓜 70

5．荔枝 68

6．芽甘藍（Brussels sprouts）65

7．燈籠椒（綠色）60

8．橙 49

9．草莓 49

10. 西柚 46

可以見到，橙並不是維他命C含量最高的食物。眾多維他命C含量高的食物中，奇異果較容易買到，多吃無妨。

自家製維他命C果酸換皮

多個研究也指出，外用含骨膠原護膚產品並不能增生骨膠原。最主要原因是，骨膠原化學結構大，皮膚並不能直接吸收並輸往至真皮層。相反，外敷維他命C能夠刺激骨膠原增生，有研究竟然發現外敷維他命C與減少皺紋扯上關係！真是天大的喜訊！

奇異果＋草莓果酸換皮 （增生骨膠原．回復彈性）

奇異果 一個

草莓 三粒

檸檬汁 一茶匙

奇異果去皮後切粒放入一小碗子內，再混入已洗淨及去莖的草莓，用义一起壓碎，然後加入檸檬汁。

用手在上面、頸部搽一層厚厚的，要避開眼部。敷十分鐘，然後用溫水清洗。視乎天氣，再用保濕水或潤膚膏。







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