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紅菜頭汁的功效，我曾在電視節目《你健康嗎？》簡短介紹過。事隔九個月，越來越多科學研究指出紅菜頭汁擁有神奇效益，正面的報告令我不得不一再推介！

提升運動表現

電視節目中的重點推介，是紅菜頭汁與運動表現的關係。所有研究都發現，紅菜頭汁的硝酸鹽，能提高血液帶氧能力，及提升肌肉利用氧份的效率。賽前飲一杯紅菜頭汁，5公里中長跑時間可縮短達5％，即大約分幾鐘！單車選手賽前飲兩杯紅菜頭汁，時間竟能快3％！

帶氧到肺部及腦部

成績快分幾鐘固然是運動員的喜訊，那麼對長者有好處嗎？近期有一份報告研究慢性肺阻塞病人，發現只需飲大約三安士（約90mL）紅菜頭汁，可幫助病人提升運動測試結果，血壓亦同時降低。另一報告亦指出，硝酸鹽能夠增加腦部血液循環，特別對患有認知障礙症的長者有幫助。

降血壓效用好過減鹽

紅菜頭汁的硝酸鹽，能夠放鬆血管，所以對降血壓有幫助。飲用一杯含豐富硝酸鹽的紅菜頭汁後，血壓會在幾小時內降低超過10點，效力持續超過一日。如果用減鹽方法，血壓減幅平均只有5點。另一份研究發現連續兩星期飲一杯紅菜頭汁，降血壓效果不單只在實驗期間有效，停止飲用後功效還持續最少兩星期。

硝酸鹽不只於紅菜頭汁

家中有榨汁機或冷榨機的朋友，可以自行搾，加少少蘋果便可以製成一杯好飲的紅菜頭汁。沒有的，可以買樽裝紅菜頭汁。可惜在香港，樽裝貨源屬間歇性，不容易找到；若遇上，可買多些少存貨。我喜歡飲用這款牌子的：90％紅菜頭汁加10％蘋果汁。

紅菜頭汁並非硝酸鹽含量最高的食物，其實火箭菜含量比它多近一倍！當然，紅菜頭蔬菜亦含硝酸鹽，含量大約是紅菜頭汁的一半。







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