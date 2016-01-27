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冷了幾天，人人都只想留在家中的暖被子內。一個月前仍喝著凍飲；這幾天，我腦海只有Hot Chocolate！

在家沖杯熱朱古力，大部分人都會買沖粉劑。你有曾去查過成分表嗎？

成份：糖、可可粉、卵磷脂（乳化劑）、卡拉膠（增稠乳化劑）、鹽、天然增味劑、香料、維他命添加劑（多種維他命及礦物質）

如果你幸運些，會找到上面的新貨。有些超市仍然賣著舊貨，含更加高糖、更加多添加劑。

真．熱朱古力

Hot Chocolate是指熱朱古力奶，即是熱奶、加朱古力，應該就是這樣簡單。在家通常都有奶，買熱奶就非常容易，問題是朱古力，不同牌子有差有好有甜有苦，難控制去做一杯好味有益的熱朱古力奶。秘訣就是用可可粉Cacao Powder。

可可粉

眾所周知製造朱古力的原材料是可可豆。收割了的可可豆首先被切粒，然後分解成可可脂及可可塊；可可粉就是從可可塊提取出來的。天然可可粉是無添加，即是無糖並無其他成份，富天然抗氧化物及礦物質。一般生機無添加及無加工的可可粉被稱為Cacao powder；再加工鹼化則稱之為Cocoa powder。

欣欣「真．熱朱古力」食譜

我的《真．熱朱古力》食譜就是利用可可粉，無論你是用Cacao或是Cocoa powder，都一定好過超級加工朱古力粉！基本上其實你可以將全部材料倒入杯中，然後在微波爐加熱；但你會發現我的食譜把程序分開。這是因為天然可可粉含抗氧化物，所以我通常加熱後才加可可粉，避免微波爐熱力破壞了有益營養素。

成份：

3/4 杯（180毫升）天然牛奶＋兩湯匙奶

一湯匙 可可粉

2－3茶匙 原糖

步驟：

1．把¾杯牛奶於微波爐加熱，約一分半鐘。

2．用另一隻杯盛兩湯匙牛奶及原糖於微波爐加熱約十秒，目的是把糖溶掉。後加可可粉，用茶匙攪拌直至大部份可可粉也溶解。

3．倒已預先加熱的3/4杯牛奶於可可糖漿杯內，輕輕攪拌即可享用。







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