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在辦公室埋頭苦幹，應該都沒再有東西可以讓你分心了。等等.... 那不是零食嗎？如果你經常被零食誘惑及分心，不要太內疚，是天性。

慘慘豬！愈junk愈大誘惑！

如果有食物可以令我們女生尖叫的，一定不是蘋果、橙或羽衣甘藍，永遠都是零食或甜品。為甚麼呢？研究人員也想找出原因，究竟是我們把持不住，還是可能是天性。

一份上星期發表的美國研究出，食物愈垃圾，就愈令人分心。

研究人員將實驗分成兩組。第一組人士作出分心測試。他們每人都會坐在電腦屏幕前，看着食物及非食物的圖片，而每張圖片只會出現1.25秒。研究人員指出，那麼快閃過，參加人士不能夠立即明白看到的是甚麼，但其實腦部已經有足夠時間去處理這個訊息。食物相片之中，包括有垃圾食物，例如糖果、糖果朱古力、熱狗等等，亦包括健康食物例如蘿蔔、蘋果、其他蔬果等。

閃出這些圖片的同時，參加人士亦要在電腦前面進行一項能力測試。結果發現，當垃圾食物閃出的時候，它們讓人分心能力比健康食物大兩倍。

第二組實驗，則去測試新一組參加者；分別是他們事前已經吃了兩件糖果。結果發現所有圖片，無論是健康食物、垃圾食物、還是非食物，分心度都是一樣的。換句話說，垃圾食物圖片沒有讓吃了糖果的參加者更分心。

全因為大腦構造

吃完美味食物後，令我們覺得滿足而有快感，全因為大腦結構。食物愈垃圾，當中的壞脂肪及添加糖，更容易激活大腦的「奬賞系統」，釋放更多血清素，令我們更加感到快樂及滿足。當肚餓或工作壓力大的時候，垃圾食物刺激到我們大腦這個奬賞系統，自然地讓我們更更渴求這些食物。

3個方法控制天生零食癮

1．零食不要在視線範圍內。既然知道這是天性，如果你正積極控制零食，就不要讓零食在視線範圍之內。辦公室有同事永遠都有零食放在枱面？Send這篇文章讓她看看。

2．不要肚餓時候去行零食店。愈肚餓，就愈被零食所吸引。這個時候去行零食便利店，注定失敗。

3．不要讓自己肚餓。明顯地，所有錯的決定通常都在壓力大或肚餓時候發生。可以的話，隨身攜帶一些健康零食，例如果仁、水果脆片等。醫飽肚而感到滿足，就算零食在視線範圍內擾攘，也不會讓你起癮或分心。更加全面性的，就要整天都進食足夠蛋白質。在我的最新書《是這樣EatClean減脂》，透過兩個階段去教大家瘦身減脂，無論是減脂期還是增肌減脂期，我都建議女生早餐進食最少20克蛋白質。







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