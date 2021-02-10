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周末便是新年，食各樣的賀年食品、團年飯、及其他聚會等，大多數人都會比平時吃多了，飲酒亦或多了。放縱一天，對肝臟有何影響？

談到維護肝臟健康，飲酒當然不可過量。有研究團隊試著了解男士只是暴飲暴食一天，會如何對肝臟健康造成變化。傳統上，二月在美國舉行的美式足球Super Bowl決賽，當日美國人會圍著電視，一邊開派對準備大量食物及啤酒，一邊欣賞賽事。美國研究人員想找出，像美式足球派對般的一天的放縱飲食，對身體健康有何影響？

結果發現，酒精傷身，但原來有其他因素同樣傷身。

最新研究探討一天暴食的影響

研究人員招募了18名年齡介乎21至52歲，習慣多坐少動，每星期的帶氧運動量少於3小時的男士進行研究。參與者全部均屬於超重或癡肥類別，他們BMI介乎 25至 51。全部都是非吸煙人士，亦無患上糖尿病，甲狀腺、或腎病問題。

研究當日的前一晚，參加者不可以飲酒。而當天早上，研究人員檢查及記錄普通身體機能、抽血、及量度他們的骨質密度後，就提供一份輕盈早餐。

約早上11時，研究員再為他們抽另一次血，並鼓勵他們在之後5小時隨意飲食，研究團隊每小時為他們抽血及每30分鐘量度呼氣酒精含量，確保他們達到團隊想要的喝醉度。

18人當中，有15個進行了肝臟磁力共振，目的讓研究員看看肝臟脂肪水平。

經過5小時實驗，参與者被安排在研究所留過夜，翌日早上研究員替他們做最後一次抽血，當每人的呼氣酒精含量測試是零度，便獲派發早餐及離開研究所。

結果有預料內的，亦有令人驚訝的。

結果發現，參加者任飲任食5小時後，他們的平均熱量攝取量，比平常多出差不多5成。給全部人的平均呼氣酒精含量為 0.08，當地法例上屬喝醉了。

意料之中的結果，就是研究人員發現群組經過暴飲暴食，他們的血漿胰島素水平會較高。吃多了，糖分攝取量增加，血糖亦會優勝，胰島素水平較高絕對是意料之中。

令人驚訝的，就是雖然他們全部都飲多了酒，喝醉了，但非全部人的肝脂肪有增加。有進行磁力共振的15人當中，9位的肝脂肪有增加、5位有減少、而1位大致沒有改變。出乎意料地，比起其他參與者，那些肝脂肪增加人士，他們少飲9成酒量，但則傾向攝取更多碳水化合物。

根據以上數據得出的可能解釋，對於某些人，高碳攝取量對肝脂肪的影響，比飲酒更甚。換句話說，飲酒傷肝，暴食也可能會傷肝。今個農曆新年，賀年糕點（大部份都是高碳澱粉食物）淺嘗較好；如果真的吃多了，或者之後就不要進食白飯。







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