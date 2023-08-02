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02/08/2023作者:曾欣欣

香口膠含阿斯巴甜？3 Steps簡易睇真香口膠有沒有代糖或致癌物！選擇哪些成分較安全？

#代糖 #食物安全 #營養 #識食 #Health & Fitness #致癌物 #香口膠 #Fitness #甜味劑 #阿斯巴甜 #化學代糖 #真糖 #木糖醇

　　之前兩星期已詳細討論過最新世衛對阿斯巴甜的警告，以及各國的建議可接受攝取量。於飲品要避開阿斯巴甜頗為容易，避開所有無糖健怡汽水就可以。但是香口膠，較困難，因大部分香口膠都含阿斯巴甜。不過，市面其實也有其他選擇的。今天就讓我分享簡易3步，去審查香口膠有沒有阿斯巴甜。

 

第1步：包裝正面標籤「無糖」，通常都有代糖

 

　　市面大多數的香口膠，都屬於「無糖」。查看成分表，大部分都不單止含阿斯巴甜，亦含其他代糖。

 

 

例如上圖的香口膠，就含有七款代糖，包括：

1.    山梨糖醇

2.    麥芽糖醇

3.    木糖醇

4.    甘露糖醇

5.    天冬酰胺（又名阿斯巴甜）

6.    醋磺內脂鉀（又名安賽蜜K）

7.    三氯半乳蔗糖（又名三氯蔗糖）

 

　　薄荷糖也不例外，大部分都屬於「無糖」，例如以下標籤着”Sugarfree”產品，就含了四款代糖，其中一款是阿斯巴甜。

 

 

第二步：選擇含真糖的香口膠

 

　　若包裝正面完全無提到「無糖」，就通常意味著含有真糖。例如以下一款小童香口膠，就用了蔗糖、葡萄糖漿、及濃縮果汁提供甜味，不含阿斯巴甜及其他代糖。含有真糖，就需視其為糖果；換句話說，未必適合小朋友天天進食。

 

 

　　不過亦要注意，即使含有真糖，也有可能同時含有代糖。例如以下一款香口膠，包裝正面沒提到「無糖」；但一查看成分表，就發現同時含有真糖及代糖。

 

 

真糖成份：蔗糖、葡萄糖漿

 

代糖成分：甘露糖醇、安賽蜜K、三氯蔗糖

 

雖然含有三款代糖，不過就並沒有阿斯巴甜。

 

第三步：可選擇用木糖醇增甜的香口膠

 

　　一直以來，大眾都對化學代糖有些抗拒，所以香口膠製造商在近年亦已推出標榜利用糖醇製造的產品。可惜在香港並未於主流流行，但於小店或網店則較容易找到。例如這款香口膠，就不含阿斯巴甜，全用木糖醇去作為甜味劑。

 

 

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