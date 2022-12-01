收藏文章

無論甚麼年紀，頭髮數量總是希望愈多愈好。頭髮稀疏，原因有很多，遺傳基因、生活習慣等都有可能影響頭髮生長期。當我們或不可對遺傳基因有作出任何改變，但生活習慣，特別是飲食習慣，卻有機會逆轉頭髮稀疏及脫髮的風險。

（圖片由作者提供）

五年前在本專欄我分享過四種飲食防止脫髮，今天就讓我分享與頭髮稀疏扯上關係的四個生活習慣。

1.低熱量節食減肥

節食減肥，是我見過客人導致脫髮的第二主要原因。身體每天都需要一定數量的熱量，去提供能量給我們身體最低要求。若長期進食不夠熱量，即是提供不到最低所需，僅餘有限的熱量就提供基本活動所需，例如日常行動及主要器官運作，卻完全沒有多餘去提供身體非主要系統，例如毛囊細胞生長。再者，當節食時進食不夠，除了攝取不夠熱量外，亦攝取不夠頭髮生長所需的維他命及礦物質，因而導致頭髮脫落及稀疏。增肌減脂不需要節食的，可諮詢註冊營養師作詳細飲食評估。

2.澱粉控且不夠蛋白質

（圖片由作者提供）

習慣用澱粉充飢或填肚，例如早餐一定要食麵包，小食用餅乾或即食麵等去填肚者，通常都進食不夠蛋白質的。如果加上經常街外進食，就更加會偏重攝取過多澱粉而不夠蛋白質。身體每個細胞的修復、生長及維護都需要蛋白質。而角蛋白，頭髮結構的主要蛋白質，亦需要穩定蛋白質來源去支持生長。當飲食進食不夠蛋白質時候，就不能夠建構角蛋白，從而無法支持頭髮生長，現有的頭髮的質素隨之而下降，從而容易脫落。建議實行「餐餐有蛋白」，每餐（包括小食）都進食含有蛋白質食物，而正餐時候目測你的食物，最少有1／4至1／3食物是蛋白質食物例如肉類、豆類、雞蛋等，澱粉食物不應超過1/3，那就可確保你的飲食均衡。

3. 沒定期驗血檢測鐵水平（女）

缺鐵貧血，是女生脫髮的主要原因。鐵質的功能，是負責幫助紅血球帶氧往身體各個細胞。當身體缺鐵，就會影響紅血球帶氧能力，而頭髮毛囊細胞，因此而受損。2013年就有研究發現，因缺鐵而脫髮，常見於女生多過男生。所以，有月經周期的女生或素食者，即使覺得自己進食足夠鐵質，一發現經常有疲倦症狀或其他缺鐵症狀（例如頭髮變得稀疏），需立即諮詢醫生，去檢驗鐵水平及是否貧血。注意，攝取過多鐵同樣對身體有害，所以先諮詢醫生或註冊營養師才服用鐵補充劑。

4. 飲酒過多

飲酒過多，常見於男性脫髮的其一原因。攝取過多酒精，導致身體缺乏礦物質鋅；而鋅，就是負責建構角蛋白。另外，由於高鋅食物通常是肉類及海鮮類食物，所以素食者也是缺鋅高風險群組。注意，同上，攝取過多鋅對身體有害，先諮詢醫生或註冊營養師才服用鋅補充劑。







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇