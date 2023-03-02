收藏文章

三年多前在本專欄，推介了五款紫藍色食物，當中提及過紫藍色食物所含的強力抗氧化花青素。大部分人當想起紫色食物，通常只會聯想起水果類食物例如藍莓、黑莓等，而紫色澱粉食物及蔬菜不太被重視。之前的研究指出，紫薯、紫蘆筍及紫椰菜等全部都含有強效抗氧化花青素，有助抗炎症、心血管疾病、癌症等。最新報告更指出，於紫色澱粉類食物及蔬菜中的花青素，有助減低二型糖尿病風險。

最新報告指一類型花青素有助降低糖尿病風險

芬蘭研究人員審視之前刊登的科學研究，了解及總括紫色澱粉及蔬菜類中含有的花青素，經不同途徑有助降低二型糖尿病風險，其中包括抗炎症水平、改善腸道菌群、改善代謝等方式。

另外，紫色澱粉類食物及蔬菜所含的花青素，是受酰化的，與不受酰化的花青素，例如藍莓中含有的，有不同的代謝程序。研究人員發現，受酰化的花青素，對於降低糖尿病風險方面特別有效。當中的益處似乎來自於受酰化花青素有像益生菌一般的功效，入到腸胃系統之後的吸收與代謝有所不同。由於受酰化花青素結構較堅固，所以能抵禦消化，不會在胃部及小腸吸收，而成功進入大腸。入到大腸後，改善腸道內壁細胞結構，有利營養素吸收，亦與大腸內的益生菌有代謝作用，最終有助穩定血糖及膽固醇水平。

兩款花青素各有不同效益

藍莓、黑莓、黑加侖子等紫藍色水果，主要含有非酰化花青素；而酰化花青素，則主要存在於：

1. 紫蘿蔔

2. 紫粟米

3. 紫椰菜

4. 紫薯（甘薯）

5. 紫色馬鈴薯





兩款花青素都對糖尿病有益，並不特別是一款好過另一款。最主要的只是他們在身體裡來的代謝有不同，例如，花青素在體內的吸收，葡萄糖轉運蛋白是有份參與的。不過，負責轉運的蛋白，吸收酰化及非酰化就不同；再者，酰化及非酰化花青素對參與代謝的酵素亦有不同影響。因此，當我們說到多進食紫藍色食物時，不要只進食水果類，亦嘗試選擇紫藍色的蔬菜作補充。











加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇