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我有幾位好朋友，都是從台灣來的。我們每次聚餐，其中一個有趣環節，就是討論食材在台灣與香港名稱之分別。上周末，我們終於遇上一款大家都對其品種及名稱有混淆的一款食物……翠玉瓜。

翠玉瓜的中英文名都有多個版本

在香港，大部分人稱之為翠玉瓜；在台灣，大部分人稱之為櫛瓜，又名如意瓜，或青如意。令人有所混淆的，是因為超市或街市，有時候稱之為青瓜，而黃色品種的翠玉瓜，有時候又稱之為小黃瓜，所以有時令人與青瓜cucumber混淆了起來。

（圖片由作者提供）

而英文，同樣也有令人混淆之處。在本港，大部分時候都是稱為zucchini，這是美國及加拿大跟隨意大利人常叫的名稱；而在英國，則跟隨法文，多稱為courgette。換句話說，最常見的翠玉瓜英文名稱，非源自英文。

翠玉瓜屬夏南瓜

翠玉瓜，屬於南瓜家族，納入為夏南瓜的一種；而一般我們製作南瓜湯的橙肉南瓜，就納入為冬南瓜（ http://bit.ly/2AnzESS ）。

最常見的夏南瓜，是翠玉瓜了。除了有綠色品種之外，還有黃色品種。另外，於韓劇常出現的蛋煎櫛瓜及櫛瓜煎餅菜式，就是用了一款韓國櫛瓜，名為Aehobak애호박的夏南瓜。

三個關於夏南瓜的小知識

小知識一：夏南瓜是水果，非蔬菜

通常我們都歸納瓜類為蔬菜的一種，但南瓜，無論是冬天還是夏天的品種，由於內藏種子，所以屬於水果。跟其他水果一樣，大部分有益營養素都是存於外皮，所以進食翠玉瓜及其他夏南瓜品種時，盡量不要切去外皮。

小知識二：夏南瓜可以生食

夏南瓜，通常是未成熟就收割，所以外皮柔軟可進食，且呈現淺色的果肉。而冬南瓜，則有堅硬的外殼，外皮深色，種子及肉質則較堅韌，未到熟成都不會收割的。夏南瓜的瓜外皮柔軟，肉質鮮嫩，適合生食，相比煮熟更好味。若有家人不喜歡瓜類煮熟後口感軟腍的話，可以嘗試將翠玉瓜洗淨後，然後切片或切細粒，製作涼拌或沙律菜式。

小知識三：夏南瓜超低卡

（圖片由作者提供）

各款夏南瓜營養價值，無論是黃色還是綠色品種，分別相差都不大，一般含水量高（約95%都是水份），所以非常適合夏天進食作為補水之用。水份高，熱量就自然低，每杯提供只約20卡，而升糖指數也屬低。雖然熱量低，但翠玉瓜及其他夏南瓜都含豐富維他命A、維他命C、鉀質、及纖維。與冬天南瓜一樣，由於飽肚感高，夏南瓜適合用於低碳減醣飲食，可代替傳統澱粉食物。

翠玉瓜營養資訊（每杯）

熱量： 19 卡

蛋白質： 1.4克

脂肪： 0.4克

碳水化合物： 3.5克

膳食纖維： 1.1克

鉀質： 295毫克







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