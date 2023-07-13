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火龍果是一件頗為矛盾的水果。一來，名字夠獨特，外型也吸引，但食起來，沒有特別甚麼味道。所以每次在社交媒體分享火龍果的食譜，都會有讀者留言說：樣靚，但味道不吸引，家中小孩不喜歡。小孩子不能勉強，但我們成人，或者可以找另一個方法去喜歡它，例如，想著其益處而非味道。今天就讓我分享3個火龍果的營養價值及益處，或讓你重新喜愛它。

（圖片由作者提供）

火龍果三大營養價值

1.高纖且提供益生元改善腸道健康

一般水果，膳食纖維含量都算高，每份含3至4克。但更高的，並不多；紅莓、番石榴、柿等就含5至9克，可是我並不常見這些水果，又或者並非是我們的至愛。所以有時候，我會選擇樣子非常吸引的火龍果，每杯能提供5.6克膳食纖維，不但有助腸胃及心血管健康，而當中的纖維，亦屬於益生元。火龍果所含的益生元，有助滋潤腸道益生菌，特別是乳桿菌及雙歧桿菌，研究結果顯示特別有助減低大腸癌風險。

2.含各款抗氧化物質

無論是白肉、紅肉，或紫肉火龍果，都含豐富抗氧化物質，特別是類黃酮、多酚、甜菜苷等。這些抗氧化物質可以保護細胞，免受自由基損害，有助減低癌症及其他慢性疾病的風險。另外，火龍果亦含豐富維他命C及胡蘿蔔素，有助改善心血管疾病健康。

3.或可減少胰島素抗性

有動物研究指出，火龍果汁或可改善脂肪肝及胰島素抗性；另一動物研究也得出相似結果，顯示火龍果精華或有助改善癡肥老鼠胰島素抗性。當然動物研究未必能套用於我們，人類研究暫則不能證實有沒有同樣功效。不過，火龍果升糖指數值介乎48至52，屬於低，相比其他水果的碳水化合物及糖份含量都較低。即使不能改善糖尿病病情，適量進食也適合糖尿病患者。建議糖尿病人每次進食不超過100克火龍果（大約是半杯）。

三個方法多進食火龍果

1. 如果你喜歡火龍果的話，怎樣吃也可以。

2. 紅肉火龍果味道會較甜，白肉火龍果味道則較淡。用白肉的話最佳方法是將火龍果切件，與其他較甜的水果混合，例如哈密瓜、西瓜等，製成水果沙律。

3. 用火龍果及其他蔬果製作果昔smoothie，或可試試以下食譜。

草莓火龍果20克蛋白質Smoothie







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