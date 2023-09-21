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近數個月，因醫院人手短缺，所以我於糖尿病中心診所，幫手諮詢糖尿病人飲食。察覺普遍新症病人，都表示自己從沒有糖尿病症狀，驚訝自己的診斷。但經過閒談後，就發現很多患者其實一早已經有症狀，只是並沒有特別留意而已。然而，這些早期症狀，全部都跟缺水有關。有見及此，今個星期就分享關於糖尿病早期四個有關缺水症狀，希望有助大家早點察覺及留意。

（圖片由作者提供）

根據香港醫管局統計，目前本港約有70萬名糖尿病患者，佔人口一成，相比10年前激增一倍。估計至2030年，確診人數增至超過90萬人。

為何糖尿病症狀與缺水有關？

相信大家也有聽過，經常口渴及頻尿是常見的糖尿病症狀。也許你會問，為何糖尿病症狀與缺水有關？

缺水，是由於血液中積聚過多糖（即我們所說的高血糖）而引致的副作用。當患上糖尿病，血液中經常會有多餘的葡萄糖，這個情況迫使腎臟加班過濾，去處理多餘的糖。但是，當血糖經常高企，腎臟就無法跟上，多餘的糖就會從血液進入尿液中。當糖進入尿液的同時，易會鎖著血液中的水份一併排出體外，這就是導致脫水的原因。

四個與缺水有關的糖尿病症狀

一. 頻尿（特別是夜間）

每天小便次數，因人而異，一般人每天小便四至七次，而次數比較反覆的時段，特別是於夏天、或有經常做運動人士。當然，飲水愈多，上廁所的次數會愈多。但當刻意不喝水，仍然需要上廁所，就需要留意。

出警號須注意：日間上廁所，大家會不為意，但若果晚上需要頻密起床上廁所，通常都是身體發出警號的開始。若你發現晚上醒來比平時多，而且亦晚晚如是，嘗試於睡前兩小時完全不喝水。若果情況仍然是一樣仍需每晚起床上廁所最少一至兩次，就需要與醫生諮詢。

二. 口渴、口唇乾、皮膚乾

明明已經飲得足夠水，但經常感到口渴、或口唇乾、或皮膚乾燥引致痕癢等症狀，全部都是與缺水有關。當身體缺水，就會自然地將僅餘的水份輸往到更重要的器官，不太重要的皮膚及口部因此而感到乾燥。感到口乾，通常就會想渴多點水，但若患上糖尿病的話，喝多點水後，又會引致更加多小便次數，造成惡性循環。

出警號須注意：飲完水15分鐘仍然覺得口乾。

三. 差不多餐餐都極度飯氣攻心（尤其是午餐及晚餐後）

當血糖飆升得快，身體又不能運用這些多餘糖份，腎臟就要加工處理突然飆升的糖份。當腎臟要處理及排出突如其來的高糖及水份，其實會消耗體力的。再者，患者身體各器官不能夠正常地運用所吸收的糖份，再加上身體早已正處於缺水狀態，很自然地就會感到突然疲倦，尤其是在飯後。

出警號需要注意：偶然飯氣攻心實屬正常，但當差不多每次進食正餐後， 1至兩小時內都感到極度飯氣攻心，就要正視。

四. 尿道炎頻密、下體發癢

原本多喝水及注意衛生清潔，可以防止尿道炎及下體感染。可是，糖尿病患者雖然尿頻，但其實身體一直是缺水的，再加上患者尿液含糖，令尿道及生殖器官附近的細菌容易滋生，導致感染次數增加。研究顯示，糖尿病患者患上尿道炎及念珠菌感染風險高兩倍。

出警號需要注意：感染次數明顯比以前增加。

身體出現警號就需要立即求醫。糖尿病其他後期症狀亦包括：手腳麻痹、視力模糊、傷口痊愈速度慢、體重下降等。







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