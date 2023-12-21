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聖誕新年期間派對聚會眾多，對於三高/四高患者，特別是高危時期。開心聚會之餘，若能同時注意飲食，可防止因暴食而誘發的症狀。若果真的食多了，四高患者或可因應情況，於這段時期多進食以下食物，減少病情惡化的風險。

圖片來源：Unsplash @Jed Owen

糖尿病患者

補救食物：蘋果醋 一湯匙

目的：平穩血糖

蘋果醋不但有助平穩血糖，亦有助增加飽肚感。一份美國研究發現，當糖尿病患者睡前飲用兩湯匙蘋果醋的分量，翌日早上的空腹血糖指數降低了 4%；如果本身空腹血糖指數高過7.2 mmol/L，飲用蘋果醋的效果更加顯著，血糖指數更加降低6%。除了睡前飲用，也可於進食大餐前飲用。注意， 醋不宜直接飲用，會破壞牙齒及食道；必須用水混合，或可試試以下的秋冬薑黃蘋果醋熱飲食譜：





痛風患者

補救食物：車厘子 20至24粒

目的：降低尿酸水平

對於痛風患者，高嘌呤食物例如紅肉及酒精類，於聖誕期間就特別多選擇，難免有時會進食得過多。研究指出，車厘子有抑制炎症能力；而其中一個益處，就是有助降低尿酸水平。美國曾有一個小型研究，當中有份參與的10名女士，經過一晚節食後早上進食兩份車厘子，其血液之炎症標記C反應蛋白(CRP)快速下降，而尿酸水平於進食後5小時亦出現下降跡象。另一個大型研究超過600名痛風症患者，結果顯示每2天進食3份或以上的車厘子 (1份約10 - 12粒)，痛風症狀會降低35%。此外，車厘子還含有維他命C，亦有助降低尿酸水平。

高血壓患者

補救食物：奇異果 兩個

目的：以鉀質對衡過多的加工食物

公司酒會或雞尾酒會通常是前菜小食天堂，酥皮糕點、芝士小食、火腿香腸加工食物菜式等都是高鹽食物，鈉質攝取量有機會超標。常見鈉超標症狀，包括水腫、胃氣及高血壓。對衡鈉質的傷害就需要鉀，建議這段時候多進食高鉀食物，例如奇異果、香蕉、牛油果等。

高膽固醇患者

補救食物：黑豆 ¾杯

目的：用水溶性纖維將多餘脂肪排出體外

其實很多水溶性纖維含量高的食物，例如燕麥、秋葵等都有助將聖誕大食會中攝取過多的脂肪排出體內。不過，若果以急救的話，我就不得不選出水溶性纖維含量最高的黑豆作為急救食物。每¾杯黑豆，提供5.4克水溶性纖維，是所有食物含量最高的。黑豆預備過程需時，可考慮選用罐頭黑豆，那就可立即享用，加入湯水或沙律等菜式。







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