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系列到了第二個星期，我選擇了蕎麥；選擇這款超級食物，主要感覺是很多人都知道蕎麥是甚麼，但並非人人都進食，更加不能夠說會天天進食。希望藉著今個星期專欄，大家有機會其他含蕎麥的食品。

大家認識蕎麥，相信來自日式冷麵蕎麥麵。屬於穀物的一種，蕎麥被被磨碎之前，形狀就像迷你金字塔。除了日本人使用蕎麥製造麵條外，其他民族，例如歐洲、韓國等，都經常用蕎麥製作糕點、伴菜或烘焙食品。

營養價值：小麥vs蕎麥

既然有個「麥」字，就會經常與小麥相比。

1. 蕎麥蛋白質含量比小麥高

2. 大部份Gluten-free麵粉或麵條，由於缺乏Gluten膚質，所以蛋白質含量一般較低的，蕎麥則屬於例外。雖然屬於Gluten-free，但蕎麥的蛋白質含量與小麥相若，所以對於乳糜瀉患者或其他腸胃病人士，以蕎麥去代替小麥製作食品，是適合的選擇。

3. 蕎麥升糖指數則較低

4. 蕎麥及小麥都提供不同程度的維他命及礦物質，某些營養素，例如維他命B3及鎂，蕎麥含量會較高。某些礦物質，例如硒，小麥含量則較高。

香港常見的蕎麥產品

1. 日式蕎麥麵

蕎麥麵在各大超市都有售，特別是日式進口超市。不過，大部份蕎麥麵都並非是傳100%蕎麥粉製造的，而是與小麥粉混合。日本麵條製品商有時都會寫明蕎麥麵粉及小麥麵粉的比例，例如這款二八蕎麥麵，兩成來自小麥粉，來八成就來自蕎麥麵粉。可是，市面上很多蕎麥麵，小麥麵粉含量通常都多過蕎麥，而且包裝並完全沒提到比例。最佳方法就是查閱成份表，如果小麥麵粉排行早於蕎麥麵粉，那麼小麥麵粉比例就較多。當然，市面有全蕎麥麵粉制的，標籤都會寫著「十割蕎麥麵」。

圖片由作者提供

2. 蕎麥粥

敏感燕麥片的話，燕麥粥是另一款健康早餐選擇。煮法跟燕麥片一樣，加水微波爐加熱或爐頭煲熱， 2分鐘左右就可進食。

圖片由作者提供

3.蕎麥早餐穀物片

與燕麥脆Granola相約，這款蕎麥脆片可直接倒入牛奶作為早餐穀物片，亦可以直接進食作運動小食。

圖片由作者提供

4. 蕎麥奶

跟其他植物奶一樣，蕎麥奶是蕎麥乾粉加水製作而成。這款蕎麥米奶就是蕎麥粉加米粉製作而成，以營養角度來說並不是算突出，如果你喜歡味道的話也可以的。

圖片由作者提供

5.蕎麥粒

無添加天然蕎麥粒，屬於最少加工的產品。基本上，你可以以這些蕎麥粒去製作蕎麥粥，不過就可能需要較長時間去煲煮，約15分鐘。除了用來製作蕎麥粥，由於口感堅實，也可以製作素食菜式。例如，我喜歡將已煮熟的蕎麥粒，代替肉粒去製作素麻婆豆腐。

圖片由作者提供

蕎麥茶呢？

你也可能發現，為何我沒有放蕎麥茶於這個名單。事實上，蕎麥茶是將蕎麥浸熱水，並非進食蕎麥粒，所以以上所說的高蛋白高礦物質等營養價值，完全不能套用於蕎麥茶。話雖如此，蕎麥茶可提供抗氧化物質槲皮素，也有健康益處的。







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