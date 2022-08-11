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上周筆者警告，新冠肺炎可能會影響身體器官，包括心、肝、腎，還有心腦血管。衞生防護中心指BA.4及BA.5或會成為本地主流病毒，但強調重症個案不會增加。其實，一眾專家現是否應放下單以重症及死亡數據來衡量新冠的影響 ? 因為來自長新冠研究顯示，即使是輕微感染，對身體，包括腦、性格等的影響都可具破壞性的。

長新冠對腦，甚或性格等都可以有破壞性的影響。

（iStock圖片）



美國的疫情可謂是香港疫情的預演。《國家地理》雜誌網上有文章指出，新冠可令身體衰老10年，並引發注意力和記憶力的問題。美國至今約有8,000萬人感染新冠病毒，其中每4個便有1人認知受損，包括出現像思想混亂、表達困難、失去短期記憶、頭暈或無法集中注意力等徵狀，即「腦霧」。另有證據也顯示，新冠持續對神經造成損害。

新冠續損害：大腦起變化

英國有研究結果顯示，新冠患者在染病前後，大腦有變化：

一、 輕度患者平均失去0.2%至2%的腦體積，皮質（Cortex）也比一般人薄。

二、 與氣味相關的大腦組織增加了0.7%損傷。

三、 在認知測試中，表現比染病前下降得更快。

四、 注意力和視覺篩選與處理速度這兩項測試中花了8%和12%的時間。

此外，愈來愈多病例證明，新冠也會導致抑鬱或焦慮、幻覺或偏執狂，誘發人格極端轉變。

與柏金遜症、創傷性腦損傷，以及亨廷頓舞蹈症等腦退化病症一樣，阿茲海默症本來也是因大腦結構變化，而導致行為改變，但有些專家更擔心，新冠患者有患阿茲海默症更高的風險。

新冠患者潛藏患腦退化症較高的風險。

（iStock圖片）

感染腦細胞 ：認知有損害

美國一項研究發現，395名新冠患者出院半年後有認知問題，其中約9成（91%）人出現疲勞、抑鬱、焦慮、失眠等問題。新冠除了引發炎症外，病毒可能還會直接感染腦細胞。有證據顯示，大腦中的某些細胞會感染新冠病毒，而病毒可以複製，並感染其他細胞。至於如何防止病毒造成嚴重的認知損害，關鍵是不要讓免疫系統作戰太久或過激，治療重點應是防止免疫系統有過度的反應。

美國有研究發現，新冠患者9成有抑鬱、焦慮、失眠等問題。

（iStock圖片）

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