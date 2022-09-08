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肝臟是人體非常重要的器官，但亦是唯一沒有痛感神經的器官，所以無論如何累，從不呻吟叫苦，也不會喊痛，這也是一般人經常忽略其健康狀況的根本原因。

肝臟是人體內最大的器官，平均重量可達到1.5公斤，成年男子的肝臟差不多有42碼的球鞋這麼大。

根據現代醫學剖析，肝臟是一個代謝系統，一個重要臟器，人體的化工廠，掌管著糖、脂肪、蛋白質的解毒、代謝，把人體大部分的新陳代謝和有毒物質的轉化，所以也是最易污染的部門。

中醫認為肝有伸展、舒暢、生發的特點。肝的功能具有主升、主動的特點，具有剛強、躁急的生理特性。《黃帝內經》：「肝病者，兩脇下痛引少腹，令人善怒」。抑鬱善怒多為肝臟功能失調的表現，由肝延申影響到心、脾兩臟。

以中醫藥理論，肝臟是一個部位兩大功能，一主疏泄、二主藏血；所謂疏泄就是讓人體内臟理氣疏通、暢達。如一個人時常生氣，時間久了，肝氣鬱結，就影響脾胃的運化功能，消化功能就差，所以人在盛怒生氣時就不想吃飯。

肝臟有調暢精神情志的作用，肝氣的疏泄功能正常，則氣機調暢，氣血冲和，心情舒暢，情志活動正常；若肝的疏泄功能不及，肝氣鬱結，心情抑鬱不樂，稍受刺激即抑鬱難解，或悲憂善慮，患得患失；若肝氣鬱而化火，或大怒傷肝，肝氣上逆；肝的升泄太過，見煩躁易怒，亢奮激動，面紅目赤，眩暈，手足震顫等症狀。

《黃帝內經》指出「肝藏血」，肝臟不但儲藏了大量的血液，還管調節全身氣血運行，管血液分配。人在運動時，肝臟就把血分配到四肢；女士在生理期前，肝臟就把血分配到血海，即冲脈，那個時候肝臟的血少了，柔韌性格就下降了，所以女士們總有那麼幾天會脾氣不好。

肝臟與人體健康

人體内每個臟器看似獨立，其實是密切相關，臟與臟之間互相依存，又互相制約，肝臟跟其他器官和多種疾患都有著密切的關係。

肝與情緒

中醫以肝主怒，怒傷肝，肝血太重，就容易造成面紅耳赤，頭暈，頭疼，這種就是肝火旺的表現，中醫講人臥血歸肝，肝藏血，充足睡眠能養血，同時又可以充分的使肝氣得到一個疏泄，長期睡眠不足，會造成肝火愈來愈旺，表現為情緒暴躁，愛發脾氣。所以說充足睡眠可以養肝，使情緒得到正面的改善。反過來調整好自己的情緒，也利於養肝。

肝與眼睛

中醫裏有一句話叫「肝開竅於目」，眼睛是肝臟的「視窗」。眼睛經常發花、眼角乾澀、看不清東西，除了視力下降引起的問題，也可是肝臟功能衰弱的先兆。凡非外傷引起的視力下降均與肝氣血虛有關，如果肝臟濕熱重，眼睛表現渾濁而黃；如果肝火很旺，眼睛表現紅甚至發炎；如果肝氣虧，看書稍久就容易疲勞，進一步虧下去，便成近視眼了。反過來眼睛太過疲勞，用眼不當也會影響到肝臟。肝是明目的源泉，肝養好了，眼睛視力自然好。

肝與心

心主血脈，肝主藏血；心主神志，肝主疏泄，調暢情志。故心與肝的關係，主要表現在氣血運行和精神情志方面。

1、氣血運行：心主血，推動血液在經脈內運行不息；肝藏血，貯藏血液並調節全身各臟腑組織器官的血量分佈。心肝兩臟相互配合，共同維持氣血正常運行，只有氣血充盈，才心有所主，肝有所藏。

2、精神情志：心主神志，為五臟六腑之大主，精神之寄所；肝主疏泄，調暢情志。精神和情志活動，均以血為物質基礎，而心肝兩臟在血運行方面關係密切。故心肝兩臟共同調節人的精神、情志活動。

心與肝相互影響，心肝陰血不足，往往互相影響。臨床上表現為心慌，心悸，面色不華，舌質淺淡，脈細無力，頭暈目眩，婦女月經澀少，失眠多夢等。

肝與膽

根據中醫的傳統理論，肝與膽互為表裏，生理關係同樣非常密切。肝主疏泄，膽主通降。膽汁的正常排泄，依靠肝的疏泄功能，而肝臟功能失常，勢必影響膽汁的分泌和排泄。反之，膽汁排泄不暢也會影響肝的疏泄。從功能上看，膽囊也是肝臟的好幫手，肝臟分泌的膽汁儲存在膽囊內，一旦開始進食，膽囊就開始收縮，於是膽汁流入腸道、幫助脂肪的消化。肝與膽確實是一對「榮辱與共」的器官。肝病常常影響膽，膽病也常波及肝，有肝病的人更容易患上膽結石，另一方面，膽結石、膽道蛔蟲或腫瘤，也會使細菌“逆流而上”，引起肝臟乃至全身的感染。

肝與脾

肝與脾主要是疏泄與運化，生血與藏血的關係。脾的運化有賴於肝氣的條達，而肝的疏泄、藏血，又需脾胃化生精微來供養。若脾失健運，生血乏源，可致肝血不足，若肝氣鬱結，疏泄失職，影響脾胃升降，運化失司，引起消化功能下降，食欲不振，可致「肝脾不和」；若脾胃濕熱，上蒸肝膽，使肝膽疏泄不利，可以引起黃疸。由此可見肝病可傳脾，脾病可及肝，相互影響。

肝與腎

肝與腎主要是藏血與藏精的關係。肝藏血，腎藏精，肝腎同源，精血互生。肝血須要依賴腎精的滋養生化，腎精又須肝血化精不斷地補充，兩者相互依存，相互滋生。若腎陰不足、肝失滋養可引起肝陰不足、肝陽偏亢的症狀；反之，肝陽久亢，消爍陰精，亦可加重腎陰虛損，出現頭痛、眩暈、腰膝腿軟，尿濁或水腫等症。這種關係主要表現在女子月經生理和男子排精功能。

肝與肺

肝藏血，肺藏氣，肝氣與肺氣上下陰陽升降，以維持人體氣機的正常升降運作，氣血的運行，雖有心臟主管，但須有肺主治節及肝主疏泄作用的制約，兩臟對全身氣血的運行起著一定的作用。肝肺是相互影響的。如氣機升降失常：肝氣鬱結，氣鬱化火，肝火灼肺，肺失清肅，常見脇痛，易怒，咳逆，咯血等肝火犯肺的症候。反之，肺失清肅，燥熱下行，亦可影響及肝，肝失條達，疏泄不利，則在咳嗽的同時，出現胸脇引痛脹滿，頭痛頭暈，面紅目赤等肺燥傷肝的症候。

下一期我們會繼續談養肝，探討肝與疾病的關係以及調理方法。

資料參考：百病从肝治





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